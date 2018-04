La noche del 19 de marzo el joven Javier Salomón fue torturado por José Eduardo Castellanos Barajas “El Grillo” y Juan Carlos Barragán González “El Canzón”, en la casa donde vivía este último, en Calle Lechuza 89, en Tonalá.

El estudiante estaba rodeado por Jhonatan Alejandro Anaya Delgadillo “El Kalimba”, Jhonatan Josué Hernández Moreno “El Choco”, Gerardo González “El Cochi” y “El Canzón”, además de otros sujetos identificados como “El Fierros” y “El Pimpollo”.

Según relató a la Fiscalía “El Cochi”, “El Grillo” y “Canzón” golpearon con tablas a Javier en la espalda y glúteos hasta matarlo.

“Andaba en la calle vigilando, halconeando de que no se arrimara ninguna patrulla, yo me fui a comer y alrededor de las 00:30 horas me marcó ‘Canzón’, me dijo ‘se nos fue el muchacho Javier’ y me dijo que lo iban a pasar para hacerlo agua”, relata “El Cochi”.

Las referencias que tiene la Fiscalía sobre la muerte de los tres estudiantes, hacen suponer que les colocaron una soga al cuello para girarla con un tubo hasta asfixiarlos, como lo habían hecho antes con otras víctimas.

Y esta sospecha se basa en el testimonio del joven rapero Christian Omar Palma Gutiérrez “QBA” o “Cuba”, a quien llamaron a las 3 de la mañana del 20 de marzo, para que acudiera a la casa de “El Choco”, en Amapola 450, Prados de Coyula, Tonalá, para disolver los cuerpos en ácido.

El cantante dijo que a un lado de los tinacos estaban 3 jóvenes sin vida y se les notaban golpes y marcas en el cuello.

De la disolución de los cadáveres, se encargaron el rapero, “El Cochi”, “El Canzón”, “El Choco” y un sujeto del que hasta hoy sólo se conocen sus alias: “El Tuntún” o “El Chaparro”.

Los cadáveres de Jesús Daniel Díaz García y Marco Francisco García Ávalos fueron introducidos en un solo tinaco y el de Javier Salomón en otro. Al primer tambo le vaciaron cinco botes de ácido y al segundo sólo tres.

“Después ‘El Choco’ sacó la manguera y le puso agua al primer tinaco, ‘El Chaparro’ le puso la tapadera y lo encintó (con cinta de aislar), mientras que yo rápido tomé la manguera y le eché agua al segundo tinaco”, relata Palma Gutiérrez “QBA”.

Una vez que los tinacos ya estaban sellados, “El Choco” empezó a rociar cloro en el piso y se puso a trapear. “El Choco” se fue a dormir y los demás salieron de su casa.

Dos días más tarde, “El Tuntún” llamó por teléfono al rapero y a “El Cochi” para pedirles que no se pararan por Tonalá.

“Como a los dos días ‘El Chaparro’ me marcó a mi teléfono celular y me dijo que no le marcara a ‘El Cochi’, que no me arrimara a Tonalá, que luego me contactaban para pagarme, según eso porque la habían cagado, me dijo que cambiara de número de teléfono y que estuviera atento”, dijo Palma Gutiérrez.

Fuente/Mural