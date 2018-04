El presidente de México, Enrique Peña Nieto manifestó su total respaldo a la candidatura de México, Estados Unidos y Canadá para organizar la Copa del Mundo de 2026, luego de que el mandatario estadunidense Donald Trump hiciera lo propio en su cuenta de twitter.

El jefe del Ejecutivo manifestó en twitter que el balompié une a las tres naciones que pretenden organizar el Mundial, de igual manera que lo hizo Donald Trump quien también usó las redes sociales para apoyar la candidatura tripartita.

The U.S. has put together a STRONG bid w/ Canada & Mexico for the 2026 World Cup. It would be a shame if countries that we always support were to lobby against the U.S. bid. Why should we be supporting these countries when they don’t support us (including at the United Nations)?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de abril de 2018