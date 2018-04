Morelia y Necaxa abrirán la fecha 17 del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX en busca de un triunfo que los confirme en la liguilla, en un duelo que tiene sabor a revancha para los visitantes, ya que en el pasado semestre los purépechas los marginaron de la clasificación.

Monarcas marcha en el séptimo peldaño con 23 unidades, por lo que obtener el triunfo le permitirá jugar las instancias finales sin importar lo que hagan el resto de los clubes.

En caso de un empate o derrota obligará a los purépechas a depender de otros resultados. “No pienso en revanchas ni en desquites, son circunstancias del juego y te pueden dar fortaleza, pero también presión. Dependemos de nosotros”, dijo Roberto Hernández, técnico de Monarcas.

Necaxa, por su lado, está en el décimo escalón, con 21 puntos, por ahora fuera de la liguilla, por lo que está urgido de lograr el triunfo a como dé lugar y todavía así tendrá que esperar resultados.

Un empate o descalabro dejará a los hidrocálidos sin opciones de estar entre los ocho mejores, así que el desgaste en el partido estará del lado rojiblanco.

“Lo más importante es que está todavía en nuestras manos el pase, hay que a ganar y estar dentro de la liguilla, entonces sólo pensamos en conseguir los tres puntos”, comentó el delantero Martín Barragán.

Tijuana desea amarrar la liguilla a costa del imparable Toluca; si los Xolos suman, el Cruz Azul ya no tendrá oportunidades

El equipo de Tijuana está apurado en conseguir la victoria para afianzarse en la liguilla del Torneo Clausura y la buscará a costa del líder Toluca.

Los fronterizos tienen su futuro en sus manos, estarán en la fiesta grande con una victoria, siempre y cuando mantenga la mejor diferencia de goles respecto a Pachuca. Además, si suman al menos un punto, el Cruz Azul estará muerto.

“Más motivación que entrar en una liguilla no hay, se nota en los entrenamientos. El ánimo está al tope, le debemos una liguilla a esta afición. Quiero entrar ganando y no con otros resultados, pensar en lo que nosotros podemos hacer y no en otros partidos”, dijo el defensa Pablo Aguilar.

Por ahora los tijuanenses poseen 22 puntos, en el octavo peldaño, con +5 goles a favor, en tanto que Tuzos es noveno con la misma cantidad de unidades, pero con +2 tantos a favor.

Del otro lado estará Toluca, que ya está en liguilla y con el liderato asegurado; de ahí que tendrá poco que jugarse.

Diablos Rojos llegará a este encuentro con la ilusión de conseguir su décima victoria consecutiva en el Clausura 2018, un récord importante para la institución en torneos cortos.

“Sabemos que va a ser un partido difícil contra Tijuana, porque ellos se pelean la clasificación”, dijo el portero Luis García.