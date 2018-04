La superproducción Avengers: Infinity War se perfila para romper récord en taquilla del fin de semana, luego de recaudar 39 millones de dólares en las proyecciones previas en el mercado estadunidense, reportaron fuentes de la industria fílmica.

A nivel internacional, la cinta -que logró aglutinar al mayor número de superhéroes en la pantalla grande- tuvo una recaudación total superior a los 95 millones en las proyecciones de sus primeros días, previos a su estreno mundial.

Las proyecciones estimadas para la cinta de acción de Disney y Marvel en su primer fin de semana se ubican entre los 225 y 235 millones de dólares, lo que la colocaría como la segunda mejor recaudación de todos los tiempos detrás de Star Wars: The Force Awakens, que tuvo 248 millones de dólares en su primer fin de semana de estreno.

Se espera que los ingresos brutos para este viernes sean de entre 95 millones y 105 millones de dólares.

Avengers: Infinity War se estrenará este fin de semana en salas de casi todo el mundo, excepto Rusia, donde se proyectará 3 de mayo próximo y China (11 de mayo), por lo que se espera que la recaudación a nivel internacional podría acercarse a los 500 millones de dólares para el final del domingo.

Hasta la fecha, The Avengers (con 207.4 millones de dólares) y Black Panther (202 millones de dólares), son los únicos dos títulos de superhéroes que han superado los 200 millones de dólares de recaudación en su primer fin de semana.

Después de Star Wars: The Force Awakens, las cintas con las recaudaciones más altas en América del Norte son Star Wars: The Last Jedi (220 millones de dólares) y Jurassic World (208.8 millones).

Con información de Excélsior