En el 2016 salió un artículo que comparaba el dolor de los cólicos menstruales con el de un infarto. Muchas mujeres estuvieron de acuerdo con la comparación… y eso fue alarmante. ¿Es en serio? ¿Acaso la mitad de la población sufre con ese tipo de dolor cada mes? Y, lo más importante: ¿acaso es normal sentir TAL dolor, o podría ser señal de algo más serio?

A la mayoría nos dicen que es normal sentir incomodidad y dolor durante nuestro periodo, pero NADIE nos dice cuánto dolor es normal. Aquellas mujeres con condiciones como endometriosis y fibroides tienen dolor pélvico severo y la mayoría de las personas, incluyendo médicos, creen que es totalmente normal. Pero no lo es, y es importante identificar los niveles de dolor, en lugar de normalizarlos.

Existen 2 tipos de dolor menstrual: dismenorrea primaria (cólicos menstruales normales) y dismenorrea secundaria, la cual está ligada con una condición de salud. Hoy en día existen muchas mujeres con dismonrrea secundiaria que creen que tienen dismenorrea primaria por culpa de muchos factores: falta de información, diagnóstico erróneo, malos doctores, etc.

Un analgésico NO es suficiente

NADIE debería vivir con dolor. Punto. Y si experimentas dolor, lo primero que harás será buscar un analgésico como ibuprofeno. Si no te funciona, incluso un ketorolaco, es claro que algo anda mal.

Interfiere con tu vida diaria

Los cólicos normales no deberían dificultar tus actividades diarias como ir a la escuela o al trabajo. Si en tu caso el dolor es insoportable, consúltalo con un experto. No importa si es señal de algo más grave o no; te mereces el alivio.

No desparece después del sangrado

El dolor severo que no desaparece después de tu menstruación se identifica como dolor menstrual anormal. Puede ser indicador de un problema mayor y NO debería catalogarse como algo normal.

Tienes otros síntomas

Los síntomas pueden variar, dependiendo de la condición que tengas, pero si hay otros problemas de salud que estás enfrentando actualmente, es posible que estén relacionados. Por ejemplo, las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen periodos irregulares y tumores en los ovarios, pero también experimentan dolor menstrual severo.

No puedes tolerarlo

Lee con cuidado: No es que tengas una baja tolerancia al dolor. Al final del día, sin importar qué tan grave sea el dolor, tienes que aprender a NO aceptarlo. La diferencia entre dolor e incomodidad es que el dolor es algo que NO puedes tolerar.

No importa de dónde carajos salgan esos cólicos, SON prevenibles. Puedes usar un cojín caliente, agua caliente, un baño de burbujas, ejercicio, sexo o antiinflamatorios para sentir un poco de alivio. A largo plazo, las pastillas anticonceptivas y otros métodos hormonales también son una buena opción, pero lo ideal es que lo consultes con un especialista primero.

Con información de: El Universal