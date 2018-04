Ante jóvenes del Tecnológico de Monterrey, Jaime Rodríguez Calderón, alias “El Bronco”, anunció que en los próximos días presentará una iniciativa para reformar el artículo 22 de la Constitución, con el fin de hacer realidad su propuesta planteada en el debate de “mochar las manos a delincuentes y corruptos”.

Al participar en la “Plataforma Actúa 2018”, organizado por estudiantes, el candidato independiente a la Presidencia de la República aseguró que este planteamiento no lo hizo por ocurrencia o para ganar simpatías entre los mexicanos, sino porque ya no quiere ver a ninguna madre llorando porque no encuentra a su hijo.

“Presentaré una iniciativa al artículo 22 constitucional en los próximos días, porque creo que hay que darle miedo a los corruptos y a los que cometen delitos, ¿A poco no estas enojado por lo que pasó en Guadalajara?, ¿No estás molesto por eso?, claro, ¿No están molestos ustedes por eso?, y dónde están los delincuentes, hoy todos nosotros tenemos miedo, el delincuente nos da miedo, el ratero nos da miedo, el corrupto nos da miedo, bueno, cambiemos la ley para que ahora la ley le de miedo al delincuente, le de miedo al ratero, le de miedo al secuestrador, le de miedo aquel que te secuestra”, manifestó.

“El Bronco” agregó que hace 40 años no hubiera hecho esta propuesta, cuando se comenzaba a hablar de corrupción en México, pero ahora esta iniciativa que plantea con la mayor seriedad posible, es necesaria porque no se tomaron las medidas a tiempo, por lo que prometió que no se va a rajar y la va a impulsar en el Congreso de la Unión.

“Yo me hubiera quedado aquí en Nuevo León, te lo juro, y estuviera rascando la panza a mi hijo Emiliano que tiene 5 años, y que no lo he podido ver en estos días, o abrazando a mis hijos, y no me metería a este tema, pero veo al país como se está descomponiendo, yo no sé si ustedes no lo vean, ¿A poco están muy contentos?, entonces atrevámonos”, convocó.

Jaime Rodríguez Calderón reveló que desde el domingo cuando fue el debate presidencial, ha recibido 120 mil mensajes de WhatsApp y en el 95 por ciento de ellos, la gente le dice que “tenemos que arreglar México”.

Con información de Excélsior