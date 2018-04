La cantante Janelle Monae se declaró pansexual, como lo declaró a la más reciente edición estadunidense de la revista Rolling Stone.

La intérprete de 32 años reveló que en su orientación sexual lo más importante es la atracción que se genera y no las preferencias o los sexos. “Soy una mujer negra ‘queer’ (término global para designar a quienes no son heterosexuales) en América, alguien que ha tenido relaciones tanto con hombres como con mujeres, y por tanto me considero una cojonuda mujer libre”, advirtió.

“Poco a poco comencé a leer acerca de la pansexualidad y me di cuenta de que hablaba de cosas con las que yo me identificaba. ¡Siempre estoy abierta a aprender más acerca de mí misma!”, sentenció.

Pan… qué…

Pansexual se refiere a la atracción sexual y ha existido desde la época de Sigmund Freud.

El término pansexual se compone con el prefijo pan-, que significa todo y la palabra sexualidad, lo que indica que la gente que se considera pansexual no restringe su sexualidad al género opuesto (heterosexualidad), al mismo género (homosexualidad) o a los géneros binarios, hombre y mujer (bisexualidad).

Con información de: Excélsior