El legendario goleador Hugo Sánchez mencionó que, si la selección nacional de México llega al quinto partido en la Copa del Mundo Rusia 2018, “será por el carácter y talento de los jugadores, no del cuerpo técnico”.

El “Pentapichichi” ofreció conferencia en un hotel de Paseo de la Reforma en el marco de la serie “History Futbol”, en la que tocó temas de selección nacional, la Liga MX, la ausencia en competencias internacionales como Copa Libertadores, Pumas de la UNAM y de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales.

“Me encantaría el quinto partido por los jugadores, pero no tengo confianza en el cuerpo técnico. El director técnico debe ser mexicano, porque hay buenos entrenadores y tendríamos un sistema de juego, un estilo, una selección con fuerza para saber a qué se juega”, manifestó el Pentapichichi.

“Les tengo confianza a los jugadores por su capacidad y talento y ojalá sacan su carácter, pero tengo poquito de dudas”, reconoció.

Hugo Sánchez acusó que “como mexicano me hubiera gustado ser tomado en cuenta para director técnico, pero a mí no me han dado chance de estar en una Copa del Mundo”.

Manifestó que después de la justa del orbe cambiarán a Juan Carlos Osorio y dejó en claro que le gustaría ver en el puesto a Miguel Herrera o incluso a Ricardo “Tuca” Ferretti, quien “es brasileño, pero como si fuera mexicano. Si no es mexicano, no estaré de acuerdo”, advirtió.

Para la Copa del Mundo mencionó que será difícil para el Tri, “no tenemos a un Messi o Cristiano Ronaldo, la fuerza debe ser en equipo, yo me apoyo en los jugadores que están en Europa y el Mundial es en Europa, la base debe ser los que juegan en el viejo continente”, puntualizó.

Con información de Excélsior