En Guadalajara asesinan a una persona cada 3 horas y en el estado de Jalisco hay más de 3 mil desparecidos de los cuales, una tercera parte son jóvenes de entre 14 y 29 años de edad.

Así lo dio a conocer Jesús Medina, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara, quien convocó esta tarde a una marcha ciudadana por la paz, para exigir justicia por el atroz crimen en contra de los tres jóvenes estudiantes Javier Salomón Aceves Gastélum, Jesús Daniel Díaz García y Marco García Ávalos.

Lo que nos contaron hace cuatro días nos tiene aterrorizados. No existe una explicación racional, no la va a haber. Esto es un infierno, una película de terror”, expresó Medina, en entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio.

El líder estudiantil precisó que una de las consignas de la marcha, que iniciará a las 5:00 de la tarde en el cruce de Enrique Díaz de León y Avenida Vallarta, será hacer un “fuerte llamado a la paz a nivel nacional”; pero no descartó que se exija la renuncia del gobernador Aristóteles Sandoval.

Hay que decirlo abiertamente, si no nos pueden garantizar la paz y la seguridad y estamos viendo los principios de un Estado torcido, me parece que quienes nos gobiernan, no debería estar ahí, si no nos puede garantizar la vida en estos momentos”, expresó.

Medina destacó que, antes de hacer visible el caso de los tres estudiantes de cine asesinados y disueltos en ácido, el gobierno simulaba buscar a los desaparecidos en Jalisco.

Luego de esto nos enteramos que no había un fiscal para desaparecidos, que no hay un comité estatal de búsqueda integrado. El fiscal para desaparecidos acaba de tomar protesta y tiene un presupuesto de 17 millones de pesos para buscar a más de 3 mil desaparecidos en el estado.

Después de esto, la búsqueda de desaparecidos era una gran simulación, no les creemos. No tenían interés de buscar a los desaparecidos hasta este momento, que este caso tomó visibilidad”, comentó Medina.

Por último, el representante universitario consideró que, ante la casi total impunidad de la que gozan los delincuentes, hoy en México, ser un criminal es altamente rentable; y concluyó que, en este clima de violencia que se vive en México desde hace 11 años, las víctimas principales, son los jóvenes.

