El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, señaló que en una contienda electoral se trata de comparar a los candidatos y saber qué proponen y que la gente decida.

A través de su cuenta de Twitter @JoseAMeadeK publicó: “A ver si entendí: si es de allá pa’ca es libertad de expresión. Pero si es de acá pa’allá es guerra sucia. Asumamos que estamos en una contienda electoral y que se trata de comparar quiénes somos y qué proponemos. ¡Que la gente decida!”.

Ayer, en Coahuila, el aspirante presidencial destacó que el reto en materia de combate a la inseguridad es pasar de los desafíos de seguridad nacional a los de seguridad pública.

Además, descartó que se haya emprendido una “guerra sucia” en contra del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, ya que destacó que esta práctica ocurre cuando los ataques son anónimos y con datos falsos. “Cuando son datos ciertos, pues la ‘guerra sucia’, más bien, es no asumirlo, no reconocerlo y no, lisa y llanamente, decir que efectivamente las cosas están a su nombre. Cuando uno aporta datos, no puede hablarse de ‘guerra sucia’. Cuando uno aporta datos que desacreditan un dicho, lo único que queda, en realidad, es que se mintió”, reiteró.

Este jueves, el abanderado de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza realizará proselitismo en Tamaulipas, en donde visitará los municipios de Matamoros, Río Bravo y Reynosa.

