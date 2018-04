Avengers: Infinity War, dirigida por Anthony y Joe Russo, pone en escena a más de 20 superhéroes y espera asaltar las taquillas mundiales este fin de semana, pero ni siquiera su elenco estelar sabía qué esperar en su estreno mundial.

El secretismo fue clave en la filmación de la cinta, que reúne prácticamente a todos los héroes del Universo Cinematográfico Marvel para librar una batalla total con el supervillano Thanos.

La mayoría de los actores recibió sólo los guiones de las escenas que les tocaban o les dieron libretos enteros que resultaron ser falsos para evitar filtraciones, en especial con los personajes que podían morir. Así, el elenco también vio el filme terminado la noche del lunes, en Los Ángeles. “Me gusta que vayamos a estar sentados y ser nuestra propia audiencia (…) va a ser excitante verlo por primera vez. De verdad que estoy muy muy emocionado”, dijo Benedict Cumberbatch, quien interpreta a Doctor Strange.

La presencia de tantos héroes ha generado gran revuelo entre los fans. Analistas dijeron que la cinta podría acercarse o incluso superar la barrera de los 248 millones de dólares para un estreno en Estados Unidos y Canadá, establecida en 2015 por Star Wars: El Despertar de la Fuerza.

Barton Crockett, analista de la industria de medios en B. Riley FBR, vaticinó un debut con una taquilla de 238 millones

de dólares para el filme, lo que lo convertiría, además, en el mejor estreno del año.

Chris Evans (Capitán América), no asistió por sus compromisos en Broadway, dónde protagoniza Lobby Hero. “¡¡¡Siento mucho que no pude estar en el estreno de anoche!!! Realmente quería hacerlo, pero mi agenda teatral no me lo permitió. Por lo que deduzco fue una noche increíble y no podría estar más orgulloso de @Russo_Brothers y todos en @MarvelStudios por sacar a OTRO del parque”, escribió en Twitter.

Con información de: Excélsior