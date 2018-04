Para el actor canadiense Ryan Reynolds, Deadpool -antihéroe que interpreta en la ficción-, la cultura mexicana es muy cercana a ese personaje.

“Amo México y Deadpool también. Él (su personaje) cree que sabe mucho sobre este país, aunque sólo conoce algunas palabras y su comida”, expresó Reynolds, quien visita México para promover la segunda parte de “Deadpool”, que se estrena el 18 de mayo.

En conferencia de prensa en la Ciudad de México, se le preguntó al actor por qué el personaje no hace bromas sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Hacer bromas sobre Trump no me resulta gracioso, porque las mejores bromas de él son lo que hace. Creo que (Deadpool) podría pelear contra él, hace muchas cosas locas que no necesariamente representan a Estados Unidos, representan una idea disfuncional y rara en la que pretende salvar al planeta”, expresó.

“Deadpool” es un antihéroe políticamente incorrecto que rompe la cuarta pared (recurso que utilizan los escritores para efecto humorístico) y entre torpezas y atropellos intenta retratar la vida real.

Ryan Reynolds compartió que se ha divertido mucho haciendo ese papel. “Es un personaje mágico porque rompe todas las reglas, las mezcla con acción y a veces es un poco ridículo.

“Amo la relación y la reacción que genera en el público. Hay muchos superhéroes pero él es diferente”, agregó emocionado.

Sobre lo que significa para él ser un superhéroe, dijo: “es ser un poco mejor de lo que fuimos ayer. No es necesario tener superpoderes para poder hacerlo”.

Respecto a las satisfacciones que le da interpretar a “Deadpool”, señaló que “son 10 años de mucho trabajo. Para mí ha sido uno de los papeles más grandes que he podido interpretar, creo que hablar de un legado para mí no tiene mucho sentido, porque más bien es un legado que ha dejado en los fans”.

Entre anécdotas sobre su vida y la actividad actoral, Reynolds externó que aún no sabe si habrá una tercera película sobre el personaje ficticio que aparece en los cómics publicados por Marvel Comics.

“Sin duda es un gran personaje, pero aún no estoy seguro de que exista la posibilidad”, remarcó y comentó además que la primera vez que usó el traje de “Deadpool” pensó que era muy ridículo.

“Es como si fuera un condón rojo de cuerpo completo, pero conforme pasaron los días me acostumbré a usarlo”, detalló entre risas.

Con información de Excélsior