Entre los sujetos que recibieron vinculación a proceso y como medida cautelar dos años de prisión, mientras sigue abierto el juicio por la ejecución de tres estudiantes de cine, está Omar “N”, alias QBA, quien confesó a las autoridades pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación y dedicarse dentro de la célula a desintegrar cadáveres, por lo que fue el encargado de colocar los cuerpos de los muchachos en bidones con ácido.

Es una persona que al hacer su confesión dice que la actividad que él tenía era precisamente disolver en el ácido a las personas”, señaló la fiscal central, Marisela Gómez Cobos en entrevista.

Imagen Televisión con Ciro Gómez Leyva señaló anoche que QBA tiene un canal de Youtube con 121 mil seguidores y que su música hablaba de drogas, delincuencia y ejecuciones.

El otro sujeto implicado en el asesinato de Javier Salomón Aceves, Marco Francisco García Ávalos y Jesús Daniel Díaz fue identificado por la fiscal general como Gerardo “N”.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, aseguró que de ninguna manera va a renunciar al cargo pues están concentrados para dar con los responsables de este delito y en brindar su apoyo y solidaridad a los familiares de los jóvenes que habían estado desaparecidos desde el 19 de marzo.

No voy a renunciar, mi compromiso con las familias de los estudiantes es no cerrar el expediente”, señaló.

Incluso puso a disposición de instituciones nacionales o internacionales la carpeta de investigación sobre el caso, para que se confirme que hay solidez en las pesquisas.

También externó su solidaridad con las familias dolientes. A través de su red social apuntó que es “absolutamente justificada la indignación que el caso de l­os tres estudiantes despierta en la sociedad”. Que al igual que muchos padres él mismo está “dolido y conmocionado”, pero que como autoridad cumplirá con su compromiso de seguir investigando.

En otro mensaje dijo categórico que “la Fiscalía General de Jalisco no ha dado por cerrado el caso”. Y que el esclarecimiento del caso obligadamente llevará a la captura de todos los implicados.

Sandoval confirmó que Edna “N”, tía de Salomón, continuará recluida enfrentando su juicio y que las autoridades seguirán aportando elementos para acusarla de lavado de dinero y otros delitos.

Ella fue vinculada a proceso por la administración de negocios de masajes donde se ejercía la prostitución. Pero se vinculó a Diego, uno de los presuntos delincuentes del Cártel Nueva Plaza, como pareja sentimental de la propietaria de esa finca donde estaba el centro de masajes.

Los estudiantes acudieron a la finca La Cabaña precisamente porque la tía de Salomón se las consiguió. Los tres quedaron en medio de una pugna entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel Nueva Plaza.

Familiares no estarían de acuerdo con resultados

Ellos tienen derecho a exigir que se les entreguen todas las pruebas periciales, todas las pesquisas. Toda la investigación que se ha realizado. Lo que nosotros tenemos entendido es que no están satisfechos con los resultados que les han otorgado”, aseguró el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Jesús Medina.

En las instalaciones de la Universidad de Medios Audiovisuales permanece en la puerta un gran moño negro y dos coronas florales lamentando que en Jalisco no hay paz.

Los jóvenes jaliscienses exigen al gobernador Aristóteles Sandoval se les garantice su seguridad o se vaya.

Los jóvenes estamos en la dictadura de bandas criminales. No nos puede ganar la delincuencia, no nos puede ganar la inseguridad. Nosotros tenemos un derecho y es el derecho humano a la vida, el derecho humano a la paz, el derecho humano a la seguridad. Nos lo tienen que garantizar, y si no pueden garantizarlo tienen que irse. Nosotros exigimos que se desahogue esta investigación conforme a información científica”, afirmó.

El jueves habrá una megamovilización, piden vestir de blanco, el contingente saldrá de Rectoría de la UdeG y concluirá en la Glorieta de los Desaparecidos (Niños Héroes).

