El presidente de Irán cuestionó el miércoles las discusiones de Estados Unidos y países europeos sobre el acuerdo nuclear de Teherán y desestimó a Donald Trump como un “comerciante” que carece de las calificaciones para lidiar con un complejo pacto internacional.

Hassan Rouhani hizo declaraciones luego de que el presidente francés, Emmanuel Macron, voló a Washington para intentar persuadir a Trump de no desechar el acuerdo de 2015, bajo el cual Irán frena su programa nuclear a cambio del levantamiento de sanciones.

Se dice que, junto con cierto líder de un país europeo, quieren tomar una decisión sobre un acuerdo de siete partes”, dijo Rouhani en un discurso emitido en vivo por la televisión estatal.

¿Para qué? ¿Con qué derecho?”, agregó.

Rouhani fue particularmente duro con el presidente estadunidense, quien calificó el acuerdo como uno de los peores jamás negociados y ha amenazado con restablecer las sanciones de su país el mes próximo, a menos que se reparen lo que él considera fallas graves.

No tienes ninguna experiencia en política. No tienes ninguna experiencia en leyes. No tienes ninguna experiencia en tratados internacionales”, dijo Rouhani.

Cómo puede un comerciante, un vendedor, un constructor de edificios, un constructor de torres, emitir juicios sobre asuntos internacionales”, agregó en referencia a la carrera de Trump como desarrollador inmobiliario.

Todas las otras potencias que firmaron el acuerdo con Irán -Rusia, China, Alemania, Reino Unido y Francia- han dicho que quieren preservarlo. Muchos en Occidente lo ven como la mejor esperanza de evitar que Irán consiga una bomba nuclear y entre en una carrera armamentista en Oriente Medio.

En un intento por salvar el acuerdo mientras satisface el pedido de Trump de una acción más dura, Macron propuso que Estados Unidos y Europa bloqueen cualquier actividad nuclear iraní hasta 2025 y más allá, aborden el tema del programa de misiles balísticos de Teherán y generen condiciones para una solución política que contenga a Irán en Yemen, Siria, Irak y El Líbano.

La canciller alemana, Angela Merkel, mantendrá conversaciones con Trump en Washington más tarde en la semana.

Funcionarios iraníes de alto nivel han dicho repetidamente que el programa de misiles balísticos de Irán no está abierto a negociación.

Con información de: Excélsior