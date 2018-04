Luiz Inácio Lula da Silva, encarcelado por corrupción desde el 7 de abril, dio luz verde al Partido de los Trabajadores (PT) para que revalúe si mantiene su candidatura a las elecciones presidenciales de octubre en Brasil, aunque la formación cierra filas en torno a él.

“Quería que ustedes se sientan totalmente libres para tomar cualquier decisión porque 2018 es muy importante para el PT, para la izquierda, para la democracia. Y para mí, quiero mi libertad”, escribió el exmandatario en una carta que la presidenta del partido, Gleisi Hoffmann, leyó la noche del lunes en una reunión del directorio nacional de la organización política.

El encuentro se hizo a puerta cerrada, pero el dirigente del partido, Alexandre Padilha, colgó un video en Facebook donde se escucha a Hoffmann leer parte de la misiva. “Hay insinuaciones de que, si no fuera candidato, si los focos no estuvieran sobre mí, si yo no hablo contra la condena, será más fácil la votación a mi favor. Querida Gleisi, la Corte Suprema no tiene que absolverme porque soy candidato, porque me voy a portar bien. Tiene que votar porque soy inocente y también para recuperar su papel constitucional”, leyó a sus correligionarios la presidenta del PT.

APOYO

Lula, de 72 años, también dijo estar “feliz” con los resultados de la última encuesta Datafolha, que lo sigue colocando a la cabeza de la carrera presidencial, aun estando encarcelado. El sondeo otorga al expresidente (2003-2010) una intención de voto de 31%, seguido por el diputado de ultraderecha Jair

Bolsonaro, con 15%. Miembros del PT que suenan como eventuales reemplazos de Lula, como el exalcalde de São Paulo, Fernando Haddadd, o el exgobernador de Bahía, Jaques Wagner, no superan el 2% de intención de voto en ese sondeo.

A pesar del mensaje de Lula, el partido aseguró que mantendrá su candidatura. Poco después de que el video de Padilha viera la luz, Gleisi Hoffmann ratificó en su cuenta de Facebook que el PT sigue firme con su decisión.

“¡El pueblo quiere a Lula libre, a Lula Presidente! No hay plan B, porque Lula es inocente”, dijo Hoffman, asegurando que su candidatura será aprobada en una convención nacional y registrada ante el tribunal electoral el 15 de agosto.

Lula está preso en un cuarto de 15 metros cuadrados, con baño propio y una televisión, en la sede de la Policía Federal en Curitiba (sur), donde cumple una condena de 12 años y un mes por corrupción pasiva y lavado de dinero.

La prensa nacional aseguró ayer que la Policía Federal solicitó que el expresidente sea removido de esa celda y transferido a un “establecimiento penitenciario adecuado”.

Con información de: Excélsior