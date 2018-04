La desinhibida Kim Kardashian anunció que pondrá a la venta su cuerpo como empaque para el nuevo perfume KKW Body que lanzará el próximo 30 de abril, cuya botella de presentación es una réplica fiel de su generosa y curvilínea anatomía.

Incluso la estrella mediática californiana de 37 años publicó en su cuenta de Instagram una foto suya completamente desnuda, cubierta solamente por una delgada capa de arcilla.

Hicimos un molde de mi cuerpo y lo convertimos en un frasco de perfume”, precisó Kim Kardashian.

La esposa del rapero Kanye West y madre de sus tres hijos (Saint West, North West y Chicago West) en la página oficial de su línea de perfumes en Instagram difundió una serie de sus desnudos alusivos a la nueva fragancia KKW Body.

La primera línea de perfumes de Kim Kardashian, lanzada a mediados de noviembre pasado, fue un éxito en ventas y el primer día de su lanzamiento comercial se facturaron ventas por la friolera de 10 millones de dólares.

Incluso los 300 mil frascos de las exclusivas colonias se agotaron de inmediato y generaron ventas totales por 14 millones de dólares.

#KKWBODY, KKW FRAGRANCE’S NEWEST PERFUME, IS COMING SOON ON 04.30 pic.twitter.com/KWXzgBcztx

— KKW FRAGRANCE (@KKWFRAGRANCE) 24 de abril de 2018