El candidato de la coalición ‘Por México al Frente’, Ricardo Anaya, descartó la posibilidad de unificar las candidaturas presidenciales con la alianza creada por el PRI, PVEM y Nueva Alianza, que representa José Antonio Meade, para ganarle la elección a Andrés Manuel López Obrador, puntero en las encuestas.

No. Esos acuerdos no funcionan. No es algo en lo que crea. En lo que sí creo y a lo que convoco a la gente es al voto útil. Yo he llamado a un proyecto amplio, plural, en el que cabemos todos. Quienes coinciden con nuestra visión, que se sumen al proyecto”, dijo Anaya en entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio.

El candidato Anaya dijo que la mayoría de las mediciones le dieron el triunfo en el pasado debate presidencial, el cual demostró que la contienda es solo entre dos.

Sin demérito y con respeto, pero la única coalición que le puede ganar a López Obrador es la nuestra; en los próximos 77 días buscaré contrastar las propuestas y actitudes de AMLO. Ganaré la confianza de la gente para darle a México un gobierno honesto, en beneficio de los ciudadanos”, afirmó.

Anaya también se refirió al candidato de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, Andrés Manuel López Obrador, a quien invitó a serenarse a y tomarse un “té de tila”, ya que consideró que, desde el debate, “no se le ha pasado el coraje”.

El miedo no anda en burro, no quiere debatir porque tiene miedo. Porque debe sostener argumentos. Pero el 20 de mayo en Tijuana, será una nueva oportunidad para hablar con propuestas”, comentó.

Sobre la inseguridad y la violencia, Anaya dijo que se debe atacar las causas del problema, con la promoción de la cultura, empleo y educación.

Refirió, como en el debate, la diferencia entre “descabezar y desmantelar” las organizaciones criminales; además de duplicar el tamaño de la Policía Federal.

Ahora son insuficientes, necesitamos una Policía Federal bien preparada. Tecnificar todas las policías del país. Evitar que las armas lleguen a los delincuentes y seguir apoyando al Ejército y la Marina hasta que tengamos policías fuertes”, expresó.

Con información de: Excélsior