Diego Fernández de Cevallos vio ganador a Ricardo Anaya en el primer debate presidencial y afirmó que el evento es “altamente significativo” porque quedó de manifiesto que la contienda electoral es entre dos proyectos y animará el “voto útil” en favor del candidato de la coalición ‘Por México al Frente’.

Queda claro que no es el espacio para Meade. Anaya se despega de Meade y se acerca a López Obrador. El debate es el punto de inflexión para decidir entre dos propuestas. Tuvo una gran importancia para que no quede duda en millones de mexicanos, quién es el que puede ser opción diferente a lo que representa AMLO”, dijo el ‘Jefe Diego’.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, Fernández de Cevallos se pronunció por el voto útil, el cual podría dar una ventaja, en la recta final, al candidato Ricardo Anaya.

Cuando veo a mi candidato herido, al gallo herido, voy por el otro que puede competir y ese voto se empezó a definir el domingo pasado”, afirmó.

Descartó, además, su presunta participación en un “cónclave oscuro” para concretar una unificación de candidaturas entre PRI y PAN, para buscar ganarle la elección a Andrés Manuel López Obrador, puntero en las encuestas.

Diego Fernández de Cevallos vio con buenos ojos el trabajo realizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), por el formato del debate, y reconoció la labor de los tres moderadores, quienes dieron dinamismo al evento.

De igual forma, Fernández de Cevallos opinó sobre los cinco candidatos participantes.

De Margarita Zavala, dijo que fue una mujer que demostró “valores, dignidad y coraje”; de Jaime Rodríguez, que motivó muchos comentarios sobre su propuesta de cortar la mano a “rateros” y que ese era justo su cometido, generar controversia.

De José Antonio Meade dijo que su problema no es ser candidato, sino “la pesadísima loza del PRI” con la que carga, además de que “la lucha política” es diferente a sus méritos y cualidades como funcionario público.

No es lo mismo ser porro en un mitin, líder de una multitud que le festeja sus chistes, a debatir como hombre de Estado, como político de altura. Por eso no propuso nada, no dijo nada. No respondió ninguna pregunta”, expresó Fernández de Cevallos sobre AMLO.

Por último, sobre Ricardo Anaya, Diego Fernández de Cevallos dijo que fue el más incisivo en los reclamos, pero consideró que le faltó “contundencia para clavar a fondo el estoque”.

Espero que en los próximos debates sea más contundente y pegador, que impacten más sus propuestas de gobierno. Espero más de Ricardo para el segundo debate”, concluyó.

Con información de: Excélsior