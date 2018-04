Evaluando la posibilidad de retirarse del acuerdo nuclear con Irán, el presidente Donald Trump dijo este martes que, si los iraníes “reactivan su programa nuclear, ellos se meterán en problemas más grandes de los que jamás han tenido “.

Trump lanzó la advertencia al lado del presidente francés Emmanuel Macron en la Oficina Oval, donde ambos aliados iban a hablar sobre el acuerdo con Irán, la guerra en Siria y otros asuntos durante un día de reuniones en la Casa Blanca.

Trump también informó a Macron y a su audiencia televisiva que el líder de Corea del Norte Kim Jong Un quería reunirse “lo más pronto posible”. El presidente estadounidense, quien en otras ocasiones ha insultado a Kim llamándolo “El hombre de los cohetitos”, esta vez dijo que el dictador norcoreano ha sido “muy abierto” y “muy honorable”.

Macron dijo a Trump que Estados Unidos y Francia juntos derrotarían el terrorismo, restringirían la cantidad de armas de destrucción masiva en Corea del Norte e Irán y tomarían medidas conjuntas para proteger al planeta, una alusión al trabajo de Macron para procurar que Estados Unidos vuelva a ser parte del acuerdo climático de París.

En cuanto a Irán, a Trump se le preguntó si estaría dispuesto a seguir siendo parte del acuerdo y él contestó: “La gente sabe cuál es mi postura sobre el acuerdo de Irán … Es una locura, es ridículo. Nunca debió haberse concretado”.

Unos de los principales objetivos de Macron durante su visita de tres días a Washington es persuadir a Trump de que siga siendo parte del acuerdo.

Públicamente, Trump sigue indeciso pero él recordó a su homólogo francés de lo que él considera fallas del acuerdo, que según él no aborda asuntos sobre misiles balísticos o actividades de Irán en Yemen y Siria.

Macron dijo a reporteros que él y Trump evaluarían el acuerdo con Irán”en un contexto regional más amplio”, tomando en consideración la situación en Siria. “Tenemos un objetivo común, queremos asegurarnos de que el asunto no pase a mayores ni que haya proliferación nuclear en la región. Así que necesitamos hallar el camino correcto a seguir”, dijo el presidente francés.

Trump insinuó que estaba abierto a “hacer algo” sobre el acuerdo con Irán siempre y cuando se hiciera “fuertemente”. “Podríamos lograr rápidamente al menos un acuerdo entre nosotros”, dijo Trump a Macron. Pero cuando se le preguntó sobre detalles de tal acuerdo, Trump respondió: “Ya se enterarán”.

Si EU se retira del acuerdo, también lo haría Irán

Si Estados Unidos se retira del acuerdo nuclear, Irán probablemente se retirará también, declaró este martes el canciller iraní.

En una entrevista con The Associated Press, el canciller Mohammad Javad Zarif dijo que si Estados Unidos abandona el pacto, Teherán ya no estará obligado a cumplir con las condiciones estipuladas en él. Ello permitiría a Irán reanudar el enriquecimiento de combustible nuclear, restringido a raíz del acuerdo concretado en el 2015.

Además, Zarif le advirtió a Washington que abandonar el pacto perjudicará sus negociaciones con Corea del Norte, al demostrar que Estados Unidos no cumple su palabra.

Irán, dijo Zarif, se complacería de ver una reducción de las tensiones en la península coreana, pero el gobierno de Donald Trump, afirmó, está dando la imagen de que Estados Unidos “no es un socio confiable a la hora de negociar”.

Zarif expresó que ello hace que Estados Unidos sea “un socio más bien improbable” en cualquier acuerdo internacional.

Con información de: Excélsior