Creado con miles de mantas tejidas por todo el mundo y extendido sobre el patio de una cárcel de máxima seguridad cercana a Pretoria, Sudáfricadescubrió hoy un retrato de más de 7 mil metros cuadrados de Nelson Mandela, visible desde el espacio exterior, con motivo de su centenario.

Para ver a Mandela hay que subirse a un helicóptero o apuntar al corazón de la nación austral africana con uno de los tres satélites que hoy tomaban imágenes especialmente para el evento.

Los presos del centro penitenciario Zonderwater, que por un día combinaron los pantalones naranjas del uniforme carcelario con camisetas del mítico expresidente sudafricano, fueron los encargados de destapar el rostro delicónico activista antiapartheid y Nobel de la Paz.

El retrato es tan grande que, a ras de suelo, es imposible distinguir la silueta de Madiba (como se conoce popularmente a Mandela en Sudáfrica), pues está compuesta por cuadros de tela en blanco y negro y encuadrada en los tonos multicolores de la bandera de Sudáfrica.

Los presos no eran ajenos a la obra, considerada el retrato hecho con mantas más grande del mundo, sino que muchos de ellos participaron en su confección e incluso aprendieron a tejer lana específicamente para poder formar parte del proyecto.

“Me sentí inspirado (…). Tenía que hacer algo por mi comunidad, por la gente a la que perjudiqué. Ahora que he llegado a esta edad al menos puedo hacer algo para en devolución. Si algo he aprendido en la vida es que el amor no es amor hasta que no lo entregas”, dijo a Efe Lucas, uno de los reclusos involucrados en el proyecto. “Ya no soy la misma persona que era antes y soy libre. Puede que vista de naranja pero soy libre y este proyecto era mi oportunidad de devolver algo a la sociedad”, agregó.