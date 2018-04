Los estudios Sony Pictures reunieron en Las Vegas a Quentin Tarantino yLeonardo DiCaprio para hablar de su nueva y esperada película: Once Upon a Time in Hollywood. Con motivo de la CinemaCon 2018, celebrada en la ciudad de los casinos, el director dio algunas pinceladas de lo que será el décimo largometraje de su carrera, que tendrá al propio DiCaprio y a Brad Pitt como protagonistas. “Sony y yo llegaremos a los cines con el dúo dinámico más excitante desde Robert Redford y Paul Newman”, prometió Tarantino a los fans que se dieron cita en el Forum del Caesar’s Palace.

El cineasta se refería, como ya se había anunciado anteriormente, a la pareja formada por Pitt y DiCaprio, que interpretarán a un actor de televisión y su doble cuando ambos buscan triunfar en el convulso Hollywood de 1969.

La trama tiene de fondo los famosos asesinatos instigados por Charles Manson, ya que los vecinos de los protagonistas serán Roman Polanski y Sharon Tate, la actriz que cayó a manos de su grupo de seguidores. “Se lleva a cabo en el advenimiento de la explosión de la contracultura. Tiene lugar durante el auge de la revolución hippie y la llegada del nuevo Hollywood”, dijo Tarantino en declaraciones recogidas por “The Hollywood Reporter”.

El cineasta no concretó muchos más detalles acerca de su nueva película. Solo prometió que durante la producción transformará Los Ángeles “calle por calle, bloque por bloque” para modelarlo y dejarlo tal cual era el Hollywood de 1969.

Por su parte, el presidente de Sony Motion Motion Group, Tom Rothman, calificó el guión de Tarantino como “el mejor que he tenido el privilegio de leer”.

Mientras tanto, Leonardo DiCaprio no tenía mucho que añadir acerca de una película sobre la que aún debe rodar el primer fotograma.

“Es difícil hablar de una película de la que todavía no hemos hecho ni un fotograma, pero estoy muy nervioso por trabajar también con Brad Pitt”, aseguró Rothman. “Soy un gran fan de clásicos de Hollywood como Cantando bajo la lluvia y, como nativo de Los Ángeles, puedo decir que es uno de los guiones más increíbles que he leído. Vamos a dar lo mejor de nosotros para que sea fantástico”.

Aunque todavía no ha comenzado su rodaje, Once Upon a Time in Hollywoodya tiene prevista una fecha de estreno.

La nueva cinta de Tarantino llegará a los cines, en principio, el 9 de agosto de 2019.

Con información de: Excélsior