Si el Senado de la República no ha aprobado la Ley de Comunicación Social para el 30 de abril próximo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará sancionar al Congreso de la Unión, inhabilitando a los 628 senadores y diputados e incluso proceder penalmente en su contra, señaló el ministro José Ramón Cossío.

En entrevista desde la cámara alta, el ministro llamó a los senadores a que, por “prudencia”, aprueben la ley de propaganda gubernamental para no “tensar más las cosas”, dejando a un lado los cálculos políticos. “Yo, no por asustar a nadie, pero a los 628 legisladores federales: 500 diputados (y 128 senadores) se les iniciaría un juicio que nosotros tenemos. Tenemos una diferencia técnica ahí. Insisto, lo estoy planteando en términos absolutamente hipotéticos, para que luego no digan que yo dije, hipotéticos, académicos, la condición sería que en caso de que la Corte considerara que se ha incumplido, tendría que separar a los 628 legisladores, inhabilitarlos y someterlos a proceso penal, por la comisión de un delito contra la administración de justicia”, contestó este lunes.

Desde noviembre pasado, la Suprema Corte fijó ordenó al Congreso legislar para regular la publicidad gubernamental, fijando plazo fatal el 30 de abril 2018; dicha ley fue aprobada por la Cámara de Diputados el 10 de abril pasado, sin embargo, por desacuerdos entre grupos parlamentario, se detuvo en el Senado de la República.

Al respecto, el presidente del Senado de la República bromeó sobre la advertencia del ministro, pero confió que el Congreso cumplirá, aun cuando sólo queda esta semana para hacerlo. “Imagínese nada más, le harían un favor al país, pero vamos a resolverlo conforme al proceso legislativo; estamos trabajando, están trabajando las comisiones, como usted sabe hay un empate en un par de comisiones, pero bueno, todavía queda esta semana y todavía queda el recurso de la Mesa Directiva de llevar directamente a votación al pleno la minuta que llegó a la Cámara de Diputados”, contestó en entrevista.

Cordero llamó a que los senadores de las comisiones de Estudios Legislativos Primera, de Gobernación, y de Radio y Televisión a ponerse de acuerdo.

Con información de: Excélsior