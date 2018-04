El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFEO) mantiene detenido el proceso de juicio político contra el ex gobernador Gabino Cué Monteagudo, al no presentar, hasta ahora, el desglose de los ejercicios fiscales de la administración estatal anterior, informó la diputada local y presidenta de la Comisión Instructora de la 63 Legislatura del Congreso local, María de Jesús Melgar Vásquez.

El procedimiento de la demanda contra Cué Monteagudo se encuentra en el período probatorio, en el cual se desahogarán las pruebas de ambas partes, luego de que la defensa del ex titular del Poder Ejecutivo se presentara el 31 de enero ante la Comisión Instructora, la cual notificó a través de edictos en el Periódico Oficial del Estado y en otros medios de comunicación locales.

La legisladora explicó que para dar continuidad al procedimiento de juicio político contra Cué, a quien se le señala de un presunto desvío de recursos de más de 30 mil millones de pesos, el OSFEO deberá de entregar la documentación detallada sobre los ejercicios fiscales de los años 2012, 2013 y 2014, lo cual aún no ha sucedido.

“Hasta ahorita, no hemos obtenido las respuestas; esto se puede ir alargando, dependiendo de la respuesta que tengamos de las autoridades a quienes les hemos pedido información”, acusó.

El proceso de juicio político inició el 3 de mayo de 2017, luego de la demanda interpuesta por el senador Benjamín Robles Montoya, ex colaborador de Cué Monteagudo, y actual candidato a diputado federal de la coalición Juntos Haremos Historia, quien acusa al ex gobernador de un presunto desvío de más de 30 mil millones de pesos destinados a obras de salud, infraestructura educativa y compra de medicamentos.

Sin embargo, desde entonces, el procedimiento ha ido avanzando lentamente. En un principio, porque Cué Monteagudo no había sido localizado en su domicilio, por lo cual fue notificado por edictos en enero de este año, y desde febrero el proceso se encuentra en el periodo probatorio al no contar con la información fiscal del Órgano Superior de Fiscalización, con la cual, la Comisión Instructora podrá confirmar si se cometió o no un desvío de recursos.

“No sé qué tan grande sea el poder del licenciado Gabino como para influir, o quién tiene tanto interés para detener este proceso”, señala la presidenta de la Comisión Instructora, militante de Morena.

De acuerdo con la diputada, una vez que concluya el desahogo de pruebas, continuará la siguiente fase donde la Comisión Instructora verifique si el ex mandatario es culpable o no; en caso de que lo sea elaborarán un dictamen que será enviado a la Mesa Directiva del Congreso y después se procedería a emitir el juicio político, pero la sanción únicamente sería la inhabilitación para ejercer cualquier cargo o función pública.

Por lo pronto, las comisiones del Congreso entraron en receso después de que el 15 de abril concluyera el primer periodo del segundo año de trabajo de la 63 Legislatura. El segundo y último periodo comenzará el 1 de julio y terminará el 12 de noviembre de 2018.

