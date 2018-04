Un encuentro internacional “primordial” en el proceso de paz en el País Vasco tendrá lugar a inicios de mayo en Francia, anunció un mediador internacional, en momentos en que el grupo independentista vasco ETA se prepara para su disolución. “Celebraremos un nuevo encuentro internacional el 4 de mayo de 2018 (…) que será primordial en el avance del proceso de paz definitivo”, declaró Raymond Kendall, experto del Grupo Internacional de Contacto (GIC), en una conferencia de prensa en Bayona.

El mediador británico invitó a “todas las organizaciones civiles y políticas vascas” a participar en este encuentro que tendrá lugar en la Villa Arnaga, una casona construida por el escritor Edmond Rostand, autor de Cyrano de Bergerac, en la localidad de Cambo-les-Bains, para “colocar un nuevo hito en el camino de una paz justa y duradera”.

Creada en 1959, bajo la dictadura de Francisco Franco, ETA renunció a la lucha armada en 2011 y se apresta a anunciar formalmente su disolución el 5 o 6 de mayo. “La declaración de que ETA ya no está más va a ser muy clara. Las palabras no se las puedo mencionar. Pero no va a quedarle ninguna duda a nadie”, garantizó el jueves pasado Alberto Spectorovsky, también, miembro del GIC, que trabaja a favor de un proceso de paz en el País Vasco.

Con información de: Excélsior