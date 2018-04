Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, pidió a los fieles orar por los sacerdotes que han muerto y señaló que la Iglesia católica debe estar en todos los ámbitos sociales, debido a que en los últimos años se ha desviado entre la violencia y la descomposición social. “A todos los hermanos difuntos, sobre todo a los que han perdido la vida en estos días, pidamos mucho por nuestros sacerdotes y por los futuros sacerdotes para que me ayuden en esta gran misión que Dios me ha encomendado a través del papa Francisco”.

Durante la homilía, en la Basílica de Guadalupe, Aguiar Retes pidió por los jóvenes que se ordenarán en próximas fechas y aseguró que sin ellos no podrá cumplir con su misión pastoral que es la de guiar.

SIGUEN LIBRES

A unos días del homicidio del sacerdote Juan Miguel Contreras García al interior de la parroquia San Pío de la Pietrelcina, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en Guadalajara, nada se sabe de los agresores. “De las autoridades no hemos recibido más que la noticia que parece que está identificada una de las personas(…) pero no la tienen ubicada, no la han aprehendido

-Con información de: Excélsior