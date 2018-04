El presidente Enrique Peña Nieto y la Canciller de Alemania, Ángela Merkel, celebraron el acuerdo en principio alcanzado este fin de semana entre México y la Unión Europea en torno al Tratado de Libre Comercio.

Al inaugurar de manera conjunta la Feria de Hannover 2018, el mandatario destacó que nuestro país pasó de un modelo cerrado y proteccionista a ser un mercado abierto y libre a la competencia con 12 tratados comerciales que lo acercan a las economías de 46 países.

“Antier en Bruselas, los equipos de negociación comercial de México y de la Unión Europea lograron cerrar un acuerdo en principio para la modernización de nuestro Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea.

También tenemos confianza y optimismo de que habremos de concluir la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte asegurando beneficios para sus socios”, subrayó.

También, se refirió al TPP 11 que se firmó recientemente en Chile, que demuestra que México es hoy en una de las economías más integradas del mundo.

“Y gracias a esta apertura, las exportaciones mexicanas sumaron el año pasado casi 410 mil millones de dólares, lo que nos ubica en el décimo tercer lugar en el mundo”.

Ante autoridades alemanas, industriales, empresarios y expositores, el Jefe del Ejecutivo de nuestro país expuso las condiciones favorables que brinda México a los inversionistas como es el orden jurídico, la mano de obra calificada y la infraestructura.

¡Bienvenidos! 🇲🇽🇩🇪H. E. Enrique Peña Nieto @EPN and Chancellor Angela Merkel have arrived at HCC – we’re starting our Opening Ceremony 😊 #HM18 #CeMAT @ProMexico @AlemaniaMexi pic.twitter.com/USq1fjZHmd

— HANNOVER MESSE (@hannover_messe) 22 de abril de 2018