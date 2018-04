El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, acusó a Estados Unidos y a sus aliados francés y británico de haber “bombardeado las negociaciones de Ginebra” al atacar territorio sirio la semana pasada. “El 14 de abril, no sólo fueron bombardeados sitios químicos inventados, sino también las negociaciones de Ginebra”, impulsadas por la ONU para una salida al conflicto en Siria, afirmó Lavrov, tras una reunión en Moscú con el emisario de ONU para Siria, Staffan de Mistura, quien dijo que es necesario “bajar la temperatura” en el conflicto sirio.

Por otro lado, Lavrov advirtió ayer de que su país ya no se siente obligado a cumplir su promesa de no suministrar a Damasco el sistema de defensa antiaérea S-300 después de los ataques aéreos del sábado pasado. “Lo habíamos prometido hace unos diez años a solicitud de determinados socios” para impedir una supuesta desestabilización de Siria, dijo Lavrov a la agencia de noticias Ria Novosti. “Ahora, ya no estamos obligados moralmente”, subrayó el ministro ruso.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que también el presidente Vladimir Putin es partidario de suministrar a Siria el sistema de defensa antiaérea S-300.

A pesar de las tensiones, Putin y su par de EU, Donald Trump, no permitirán que estalle un enfrentamiento entre sus tropas en Siria, dijo Lavrov. Añadió que pese al conflicto, Putin está dispuesto a reunirse con el republicano.

Con información de: Excélsior