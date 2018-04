Sol de la Costa/Ildefonso PACHECO

San Pedro Pochutla. – Uriel García Canseco vecino de la comunidad de San Isidro Apango denuncia que en represalias por inconformarse por una obra inconclusa que pretendía inaugurar el presidente municipal de San Pedro Pochutla Víctor Cruz Vázquez, anoche sujetos desconocidos portando armas de fuego, realizaron disparos en su domicilio.

Enfatizó que a raíz de inconformarse con el presidente municipal de san Pedro Pochutla Víctor Cruz Vázquez y el agente municipal de San Isidro Apango por fallas en una obra que pretendían inaugurar, anoche realizaron detonaciones de arma de fuego en su domicilio.

“Localizamos tres cartuchos percutidos de arma larga calibre 20” señaló y explicó que todo empieza cuando se anuncia la obra de restructuración del sistema de agua potable, que consistía en cambiar tuberías, es decir, restructurar las líneas y la construcción de un tanque de almacenamiento de agua potable en San Isidro Apango”

Sin embargo, al quedar detenida la obra por cuatro meses Víctor Cruz les dijo públicamente en una reunión que “le habían pagado al constructor alrededor de tres millones de pesos pero que se llevó el dinero y no culminó con los trabajaos pactados, sin embargo, que no se preocuparan ya que, con los recursos y personal del Ayuntamiento de Pochutla, lo iban a culminar”.

En esa reunión la comunidad exigió al de Pochutla presentara un proyecto de la calidad de la obra a realizarse, no obstante, no lo presentaron solo hicieron un tanque de agua, pero no cambiaron la tubería de 2 pulgadas que ya tiene como 20 años que la comunidad cooperó para comprarla e instalarla dijo el inconforme.

“Ayer el presidente quiso inaugurarla, pero se lo impedimos porque la obra está inconclusa además de que las válvulas que le instalaron gotea el agua, en respuesta Víctor Cruz Vázquez se retira sumamente molesto y el agente municipal de la comunidad demostró su enojo”.

Como represalia a lo anterior Uriel García Canseco aseguró que ayer por la noche sujetos armados fueron a disparar a su domicilio por eso dijo que públicamente hacía responsable de lo que le pase a él y a su familia al agente municipal de San Isidro Apango y a su equipo y también al presidente de Pochutla.