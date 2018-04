La 71 edición del Festival de Cannes tendrá como invitados en la Croisette a los actores estadunidenses Jane Fonda y John Travolta dentro de su sección de clásicos, en la que también se proyectarán películas del mexicano Emilio “El Indio” Fernández y del argentino Fernando “Pino” Solanas.

Fonda defenderá con su presencia el documental Jane Fonda in five acts, deSusan Lacy, que repasa su carrera cinematográfica, su lugar en la historia del siglo XX y su relación con los distintos hombres de su vida, avanzó hoy el certamen.

Travolta, por su parte, atraerá todas las miradas con la proyección de Grease, el musical que le lanzó a la fama internacional en 1978.

La sección de clásicos de Cannes presenta películas antiguas y cintas restauradas. Se creó con el objetivo de acercar al público a “la memoria del cine”.

Así, Be natural: The untold story of Alice Guy-Blaché, de Pamela B. Green, recordará la trayectoria de “la primera mujer cineasta, productora y directora de estudio de la historia del cine”.

En total, una veintena de cintas que mezclan “tesoros desconocidos” y obras cinematográficas consagradas, con el testimonio en directo de sus productores, distribuidores, directores o de aquellos que han trabajado por su supervivencia.

Cannes ya había indicado que en esta edición, que se celebrará entre los próximos 8 y 19 de mayo, celebrará el 50 aniversario de 2001: Una odisea del espacio con el preestreno mundial de una copia de ese filme de Stanley Kubrick que respeta el formato original de 70 milímetros.

En el listado completo difundido hoy, incluyó entre otras Enamorada (1946), deEmilio Fernández, con el honor añadido de que será presentada por el cineasta estadunidense Martin Scorsese; y La hora de los hornos (1968), de Fernando Solanas, introducida por él mismo.

Ladri di biciclette (Ladrón de bicicletas, 1948), de Vittorio de Sica; Vertigo (Vértigo, 1958), de Alfred Hitchcock; The apartment (El apartamento, 1960), de Billy Wilder, Le Grand Bleu (El gran azul, 1988), deLuc Besson o Driving Miss Daisy (Paseando a Miss Daisy, 1989), de Bruce Beresford, son otros de los filmes escogidos. El centenario del nacimiento del director de teatro y cine sueco Ingmar Bergman (1918-2007) tampoco se pasará por alto, con la proyección de su obra más célebre, The seventh seal (El séptimo sello, 1957), y de dos documentales sobre su trayectoria. Otro de los puntos fuertes de este apartado, según los organizadores, estará dedicado al director y productor estadunidense Orson Welles. Su hija Beatrice presentará el documental The eyes of Orson Welles, de Mark Cousins.