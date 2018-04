Andrés Manuel López Obrador afirmó que ni declinando sus contrincantes a favor de un solo candidato podrían derrotarlo.

El candidato a la Presidencia de la República por la coalición Juntos Haremos Historia comentó que se siente tan seguro de obtener la victoria en esta elección porque, dijo, él sólo tiene la misma intención de voto que todos los demás candidatos juntos.

Tras un mitin en la explanada de la delegación Milpa Alta, puntualizó que no le preocupa la denuncia que interpuso el PRI ante la Fepade por el uso de la avioneta en Sonora. “Esa avioneta no la tiene ni Trump”, ironizó López Obrador.

En entrevista, AMLO afirmó que no ensayará para el debate del domingo próximo porque, insistió, él habla con la gente a diario y tiene claras sus ideas y propuestas. “¿Quién va a ver el debate? La gente. Yo le hablo a diario a la gente”, enfatizó López Obrador.

En lugar de practicar o efectuar un simulacro, irá con su hijo Jesús Ernesto a comprar paquetes de estampas para el álbum del Mundial de Futbol.

Mientras otros deben ensayar, él, adelantó AMLO, pasará la tarde pegando estampas con su hijo.

‘AUNQUE ME ECHEN MONTÓN, NO CAERÉ EN PROVOCACIONES’: AMLO

Ayer, desde Sinaloa, López Obrador adelantó que “aunque lo insulten” y todos le echen montón en el debate del próximo domingo, no caerá en provocaciones y mantendrá el respeto a sus adversarios políticos.

Durante el último día de gira por Sinaloa, el candidato presidencial de la coaliciónJuntos Haremos Historia subrayó que él aprovechará el debate para hablar de lo que verdaderamente le importa a la gente y que consiste en solucionar los grandes problemas de México, como son la inseguridad, el nulo crecimiento económico y el desempleo. “Yo no me voy a pelear, es amor y paz y así me lo están aconsejando mis asesores de los pueblos, aquí en Guasave me acaban de decir: no se vaya a pelear, no se caliente y no voy a engancharme aunque me insulten, los voy a tratar con mucho respeto” aclaró en entrevista al finalizar un mitin en Guasave, Sinaloa.

Con información de: Excélsior