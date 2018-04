Al inaugurar el pabellón de México en la Feria de Hannover 2018, el presidente Enrique Peña Nieto, acompañado de la Canciller alemana Angela Merkel,aseguró que el mundo reconoce a nuestro país como uno con estabilidad económica, fuerza de trabajo calificada y mostrada confiabilidad para hacer negocios.

“Hoy cuando se habla de México, se habla de un país en ascenso, de capital humano calificado, de una economía abierta y competitiva. Se habla de un país estable y confiable, con una plataforma productiva de alcance global. “Se habla de la transformación más profunda que este país haya tenido en décadas que nos brinda un horizonte propicio para invertir y crecer”, afirmó.

En presencia de su esposa, Angélica Rivera, y de los secretarios de Relaciones Exteriores y Economía, el presidente Peña Nieto aseveró que México se transformó en las últimas décadas dejando atrás la producción y exportación de materias primas y se consolidó como un país de alta manufactura que conquista a exigentes mercados en el mundo.

“Nuestros productos son elaborados con los más altos estándares de calidad y bajo la leyenda hecho en México, que se trata de un sello que representa el águila real símbolo de la fundación de la capital del imperio azteca y esa misma calidad se denotan en la letra X, se trata de la X que marca el camino y el destino”, subrayó.

Resaltó la aprobación de las reformas estructurales, avaladas durante su sexenio, que impulsaron el desarrollo.

Durante la inauguración, ambos mandatarios intercambiaron las playeras de las selecciones nacionales de futbol de México y Alemania que habrán de participar en el mundial de Rusia 2018 y se enfrentarán en su primer partido.

El Presidente de la República y la Canciller alemana recorrieron algunos de los stands de las 160 empresas mexicanas que participan en esta feria industrial.

“Este es un buen día para fortalecer la relación entre Alemania y México”, aseguró Angela Merkel.

#Merkel and Nieto visit one of the world’s leading specialists in the field of drive and control technology. @RexrothDACH makes #IoT in manufacturing for the future way more tangible – at #HM18! #Industrie40 @EPN pic.twitter.com/v0D1mDWeAv

— HANNOVER MESSE (@hannover_messe) 23 de abril de 2018