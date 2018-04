Las autoridades de Omán conocen lo que sucedió con el ahora fallecido productor sueco Avicii.

“Tenemos toda la información, sabemos lo que pasó pero no lo vamos a decir a los medios”, dijo un portavoz de la policía omaní a la televisora nórdica SVT.

Se descartó cualquier tipo de crimen violento y que, por lo tanto, no se está buscando a ningún sospechoso.

Al luto por el DJ se unieron el príncipe Carlos Felipe de Suecia y su esposa, Sofía, quienes lo contrataron para que ambientara su boda en el Palacio Real de Estocolmo en el año 2015.

“Estamos conmocionados por la noticia de que Tim Bergling ha muerto. Estamos agradecidos por haberlo podido conocer como artista y como una persona maravillosa. Con su música maravillosa hizo de nuestra fiesta algo

inolvidable”, dijo la pareja a través de su cuenta de Instagram.

Además, contaron que estuvieron presentes en el último show que Avicii dio en Malmö en agosto de 2016. Pocos días antes el DJ había anunciado que se retiraría de los escenarios.

Su historia con casas reales se extendió a fiestas que dio para las familias daneses y noruegas.

Por la misma red social de Instagram se manifestó su exnovia Emily Goldberg.

“Durante los dos años que estuvimos juntos él fue mi confidente más cercano y mi mejor amigo. Ahora no puedo creer que nunca más veré su rostro otra vez. Todavía sigo juntando mis recuerdos, sus amables palabras y textos que me mandó. Despiértenme cuando todo haya terminado, porque no quiero que sea real”, escribió junto con una frase de la rola Don’t give up on us que Avicii le escribió.

Los homenajes no se han hecho esperar por todo el mundo y un ejemplo se dio ayer en Pa’l Norte, donde el productor holandés Don Diablo lo recordó con Wake Me Up y Levels.

Varios clubes nocturnos en Estocolmo guardaron un minuto de silencio la medianoche del viernes en honor a Avicii. El primer ministro sueco, Stefan Lofven, escribió en Instagram que Tim Berling “fue uno de los mayores milagros musicales de Suecia en los tiempos modernos”.

Avicii, una de las grandes estrellas mundiales de la música electrónica, fue encontrado muerto el viernes en Mascate, capital de Omán, según anunció su representante, Diana Baron.

El joven de 28 años tenía problemas de salud y fue operado del apéndice y de la vesícula.

Tim Bergling, su nombre de pila, se dio a conocer con éxitos como Sunshine y Wake Me Up.

Avicci, quien alcanzó fama mundial en 2011 con Levels, trabajó con artistas como Madonna, Coldplay, Wyclef Jean y Robbie Williams.

-Con información de EFE y DPA

Seguidores del DJ, entre ellos el príncipe de Suecia, se reunieron en Estocolmo para rendirle un homenaje. Foto: AFP

Con información de Excélsior