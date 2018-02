Kylie Jenner, una de las hermanas del reality show Keeping Up with the Kardashians, sentenció ayer el transcurso de este jueves para Snap Inc. y todos sus inversores. Bastó con tuitear que ya no abría la aplicación de Snapchat para que la compañía acabase desplomándose en la bolsa.

No habría sido para tanto si Kylie Jenner no fuera una de las usuarias más influyentes de la red social (y, en su momento, una de las culpables de popularizarla). Sus tuits han llegado además en el peor momento para la empresa, cuando millones de usuarios fieles a su aplicación se quejan en masa del nuevo diseño (que busca atraer a nuevos usuarios). “¿Alguien más ha dejado de abrir Snapchat o solo yo? Esto es muy triste, pero todavía te quiero, Snap. Mi primer amor.

sooo does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me… ugh this is so sad.

A medio día, Snap había perdido 1500 millones de dólares en capitalización de mercado, según Reuters. Un revés impresionante para tratarse de un tuit, que vuelve a demostrar el auténtico poder de los influencers: personas que viven de los patrocinios de las marcas —muchas veces a través de la publicidad encubierta— gracias a su influencia en redes sociales.”Instagram no pudo comprar Snapchat, así que copió todo lo que le fue posible. Pero también es una mejor plataforma, y la audiencia ya está allí. Por eso voy a dejar las historias de Snapchat para pasarme a Instagram.

Instagram couldn’t buy Snapchat, so they just copy as much of it as they possible can…

… but they’re also just a better platform. The audience is already there. So I’m gonna leave Snapchat for Instagram stories…

so it worked. Niceeee.

— Marques Brownlee (@MKBHD) 8 de febrero de 2018