Tras las acusaciones de supuesto plagio de Guillermo el Toro en su laureado filmeThe Shape of Water (La forma del agua), hechas por el heredero del dramaturgo Paul Zindel, quien aseguró que la película debería ser reconocida como una adaptación de Let Me Hear You Whisper, el director mexicano negó cualquier semejanza entre ambas obras.

El realizador tapatío, en declaraciones a Deadline, aseguró que nunca leyó o vio la obra y su único interés era rodar una cinta al estilo del clásico de 1954, The Creature From the Black Lagoon.

“Nunca oí hablar de esta obra antes de hacer ‘La forma del agua’, y ninguno de mis colaboradores la mencionó”, precisó.”No trata sobre un animal, trata sobre una deidad acuática. Estas dos ideas no son intercambiables o equivalentes… Esto sería igual a decir que E.T. es la misma historia si sustituyes un alien por un hámster”, advirtó Del Toro.

Ademas desestimó las supuestas similitudes en las narrativas sobre todo la de Let Me Hear You Whisper, sobre una mujer que intenta liberar a un delfín de un laboratorio que utiliza a los animales para fines militares en plena Guerra Fría.”No tolero el momento en que se ha hecho esta acusación. Es demasiado obvio lo que está sucediendo aquí… La forma en que la obra ha sido descrita, tanto en la demanda como en los reportes que han aparecido, parece que indudablemente era un delfín y trataba sobre experimentos en animales. Acerca de un animal que es liberado de un laboratorio. Eso es todo. ‘The Shape of Water’ son demasiadas historias… Nuestra historia es más compleja, entretejida con espías rusos, la Guerra Fría, amistad femenina, es mucho más compleja e importante que eso, y es completamente original”, afirmó.

The Shape of Water (La forma del agua) se presenta como la gran favorita en la próxima edición de los premios Oscar, donde acumula 13 nominaciones, entre ellas las de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Original.

Con información de: Europa Press