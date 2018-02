Ricardo Anaya Cortés aseguró que las acusaciones en su contra por presunto lavado de dinero son “una cortina de humo”, y quien está detrás de todo este asunto es el PRI, porque su campaña está en ruinas y su candidato va pésimo, por lo que creen que golpeando a los adversarios van a poder crecer.

El candidato de la coalición “Por México al Frente” a la Presidencia de la República señaló que además los priIstas intentan tapar que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró desvíos por más de 6 mil millones de pesos, “dinero que literalmente se han robado en este gobierno corrupto, mucho inclusive a través de empresas fantasma”.

“¿Por qué les digo que es una cortina de humo?, porque yo ni siquiera he sido citado, no estoy denunciado, esto es un refrito, es algo de lo que se habló hace año y medio, que yo aclaré plenamente hace 5 meses en lo que yo me he conducido con absoluta ética, de manera correcta y prueba de ello es que no hay ni un sólo señalamiento ni del SAT, ni de la PGR en mi contra”, explicó.

Después de acudir a una comida privada al Club de Industriales, Anaya Cortés aseguró que fue muy bien recibido por muchos de los empresarios más destacados de México, con quienes habló de la importancia de que haya crecimiento económico que genere empleos bien pagados y asumir un esfuerzo conjunto en el combate a la pobreza, para lograr que más de 11 millones de mexicanos salgan de la extrema pobreza.

“Hubo muestras de muchísimo apoyo, me voy muy contento de esta reunión”, expresó.