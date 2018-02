El llamado voto cruzado es un invento de Andrés Manuel López Obradory una estrategia de engaña bobos, afirmó Jesús Zambrano, vicecoordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados.

“Son meros deseos que están generando los que están viendo en riesgo su posible triunfo, del que tanto estuvieron alardeando, ahora dice: ‘va a haber voto cruzado, porque van a votar por mí, dice El Peje, a la presidencia de la República, y va a votar por otros a las candidaturas de los demás.

Porque no van a confiar en las mafias del poder que tienen en las direcciones de los partidos, son esos cuentitos engaña bobos que ya hemos escuchado en otras ocasiones, de parte de este señor y de sus empleados”, dijo Zambrano.

El legislador del Partido de la Revolución Democrática, entrevistado en el salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, indicó que todavía no se puede hablar de un ganador en la contienda electoral a la presidencia.

“Ya veremos de qué cuero salen más correas, faltan cuatro meses y diez u ocho días, una semana para las elecciones, todavía no empiezan las campañas formalmente. Todavía, por lo tanto, ni siquiera hay la totalidad de las candidaturas federales y los miles de candidaturas locales que deban nombrarse, y eso va a marcar un signo determinado”, dijo Zambrano.

En diversas entidades, grupos de militantes perredistas inconformes, llaman a votar para la presidencia por el candidato de Morena, López Obrador, y por los perredistas para otros cargos.

El vicecoordinador perredista indicó que estos llamados no afectan a la coalición ‘Por México al frente’, que postula al panista Ricardo Anaya a la Presidencia.

“Tenemos confianza en que unifiquemos el sentido de nuestro voto a la Presidencia de la República, a las gubernaturas, a las senadurías, a las diputaciones federales, a los ayuntamientos y diputaciones locales”, dijo Zambrano.

Para el diputado panista Federico Döring, el llamado voto cruzado no impactará, ya que el ‘Frente por México’ está monolítico y estable.

“Viste el evento del Frente el domingo, está monolítico y estable, siempre va a haber gente que tenga algún desencuentro porque no tenga alguna candidatura, las hay en todos los partidos. No me parece un tema que se le deba dar mayor relevancia, son casos aislados, los mayores liderazgos del Frente estuvieron presentes el domingo, estable y está articulado”, dijo el legislador panista.

Con información de Excélsior