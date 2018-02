Suman 4 mil viviendas y 80 escuelas dañadas en la Costa

Hasta la tarde del pasado domingo se habían contabilizado 80 instituciones educativas con alguna afectación, 36 de ellas de educación básica y 44 de los niveles medio superior y superior.

Además de ello, se ha dañado una decena de clínicas y hospitales, palacios municipales, templos y negocios.

De igual manera, se presentaron derrumbes en 46 tramos carreteros, uno de ellos interrumpió el tránsito por unas 12 horas en la vía federal 200 que comunica a Jamiltepec con Pinotepa Nacional; todos ya fueron atendidos, según el funcionario estatal. Señaló que a días del fenómeno natural no se ha reportado ninguna víctima mortal, únicamente personas lesionadas, quienes han sido atendidas médicamente.

Las regiones más afectadas por el sismo de magnitud 7.2 grados ocurrido el pasado viernes a 11 kilómetros al sur de Pinotepa Nacional, son la Costa y Mixteca.

En tanto, los habitantes de Santa María Huazolotitlán del distrito de Jamiltepec a unos 10 minutos de Pinotepa Nacional, lugar del epicentro del sismo del viernes pasado, tratan de superar las adversidades por las que están pasando, levantando los escombros con sus propios medios pues no cuentan con recursos para pagar a un peón.

La mayoría de los afectados de más de 100 viviendas en este municipio señalaron que la tarde del viernes los marcó para siempre, pues pensaban que todo acabaría con ese terremoto que parecía interminable, que hacía crujir a la tierra, partía bardas, tiraba techos y hacia a los pobladores clamar por la ayuda divina.

Esperan con ansia la presencia de autoridades federales y estatales, para que se apliquen mecanismos de ayuda, pues la mayoría no cuenta con lo necesario para salir adelante, además que tienen que mantener a sus familias y mientras duren las constantes réplicas, dormir en patios ante el temor de un sismo de mayor magnitud.

Don Juan Habana Gómez relató que ahora tendrá que iniciar de nuevo con el mantenimiento y reconstrucción de su vivienda, la cual se ubica a media cuadra de la plaza central de esta comunidad.

Sus ojos se llenan de lágrimas al recordar a su esposa quien fallecería en marzo del año pasado, “ella ya no vivió esto, ya no tuvo que sufrir al ver como se destrozaba la casa que tanto trabajo costó construir”.

Sin embargo, agradeció a Dios que nadie haya perdido la vida por esta situación, pues sólo fueron pérdidas materiales que como quiera que sea pueden recuperarse, “bueno, también las plantitas que eran de mi esposa y que yo cuidaba se aplastaron con la parte del techo que se vino abajo”.

En otra parte de la comunidad, Erik Vargas Torres de 42 años recorre su propiedad de manera insistente, observa las fracturas en las paredes, “ya no confió en mi casa, en cualquier momento puede caer pues quedó muy sensible”.

Con la angustia reflejada en su rostro, dice no saber qué hacer al respecto, al momento ha reportado las afectaciones ante las autorizadas y espera que se pronto acudan a verificar lo que pasa”.

Dijo que el viernes pasado el terror invadió a toda su familia, pues el movimiento fue intenso y no paraba, “hasta los marranos se salieron de chiquero, brincaron la cerca y deambulaban por el patio con mucho miedo”.

Por otra parte, Marcela Terraza camina detrás de su esposo quien lleva y trae una carretilla con escombro, pues la mayor parte de su vivienda se desplomó, “y como no tenemos dinero para pagar a alguien que nos ayude, pues mi marido lo está haciendo”.

A pesar de que el señor tiene diabetes y padece del corazón, debe trabajar para quitar los restos de una barda y un techo que aplastaron un gallinero que tenía alrededor de una decena de aves de corral.

Se animó a realizar este trabajo porque los restos ya comienzan a despedir olores fétidos y buscan por lo menos sacarlos para ponerles cal y evitar también que se tenga contaminación o riesgo de enfermedades, aseguró.

“Tenemos mucho miedo, el día del temblor todo se movía horrible, la tierra tronaba, luego se desprendió un techo, una barda, del otro lado las paredes de los cuartos se cuartearon, mis vecinos llegaron hasta nuestro patio y gritaban”, recordó doña Marcela.

Cuando acabó de temblar se sentía que la tierra por dentro se movía, como si fueran olas, “como que se iban y luego regresaban, y ahora tenemos muchas réplicas por eso dormimos en el patio.

Asimismo, María Magdalena Lugo, quien no deja de trabajar en su panadería ubicada a un costado de su vivienda, aún no da crédito a lo que sucedió, aunque las grietas en su casa dicen lo contrario.

“No se cuánto tiempo llevo construyendo mi casa, le voy haciendo adaptaciones, se le hizo otra planta, se hizo una cocina bonita, y con el temblor casi toda se agrietó, no sé qué vamos a hacer”, detalló.

Todos los afectados reclaman ayuda, esperan superar rápido los problemas, pero también viven con temor porque los temblores pueden terminar en segundos con el patrimonio que les costó una vida tener.

EN LA COSTA NO HABRÁ CLASES

El Gobierno del Estado, a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), en conjunto con la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO) informó que este martes 20 de febrero se reanudarán las actividades académicas en los planteles educativos de Oaxaca, con excepción de los que se ubican en la región de la Costa que reiniciarán el lunes 26 de febrero.

La autoridad educativa señaló que la suspensión de clases es también para aquellos planteles que aún no brindan las condiciones de seguridad necesarias al alumnado y personal docente.

Este lunes el IEEPO, junto con la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPCO), establecieron suspender actividades escolares en todo el estado, después de la réplica de magnitud 6 del sismo del viernes 16 de febrero.

Durante la suspensión, personal del IEEPO avanza con el censo y evaluación de los inmuebles educativos afectados.

De acuerdo a las indicaciones del Director General del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, se solicitó a los supervisores, directores, autoridades municipales y padres de familia continúen con la verificación de la infraestructura educativa de cada plantel, con el fin de brindar las garantías y condiciones a la comunidad escolar.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE UN SISMO

La autoridad educativa en Oaxaca recomendó diversas medidas en la Verificación Básica Preventiva en sus planteles escolares, como lo son: la precaución de no tocar cables o postes tirados o reclinados que obstruyan el paso, ya que pueden hacer cortocircuito o colapsar.

Asimismo, si la puerta principal está atascada y no abre al igual que ventanas o rejas, no se debe intentar forzarlas. Si hay lámparas o focos que quedaron colgando, no se deben prender. Si existiera un muro inclinado o a punto de colapsar, se tiene que salir inmediatamente y no utilizarlo.