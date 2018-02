La semana pasada, el CEO de SpaceX, Elon Musk, lanzó su Tesla personal de lujo al espacio profundo sobre el cohete operacional más poderoso del mundo. El plan era colocar el automóvil en una órbita elíptica alrededor del Sol, lo que le permitiría tener varios acercamientos a Marte a lo largo de su vida útil de varios millones de años.

Poco después del lanzamiento, Musk tuiteó que el auto había sobrepasado un poco su trayectoria designada y que ahora el deportivo se dirigía al cinturón de asteroides. Esto provocó que un grupo de nerds de la astronomía analizaran los números por sí mismos, y descubrieron que aunque el automóvil tenía una trayectoria diferente a la planeada originalmente, pasaría más cerca de Marte que del cinturón de asteroides.

Para no quedarse atrás, un grupo de cinco astrofísicos canadienses publicó hoy un artículo en arXiv que calcula la probabilidad de que el automóvil deportivo de Musk colisione con un planeta del sistema solar. Según sus simulaciones, hay aproximadamente un seis por ciento de posibilidades de que el automóvil colisione con la Tierra en algún momento del próximo millón de años. Esas probabilidades no son grandes, pero son significativamente mayores a la probabilidad de que colisione con Venus, que es de aproximadamente un 2,5 por ciento.

En términos del seguimiento y modelado de la trayectoria del Tesla, el automóvil es muy similar a los asteroides. Ejecutando simulaciones fundamentadas en la base de datos HORIZONS de la NASA para rastrear cuerpos en el sistema solar, los físicos descubrieron que el primer acercamiento del vehículo con la Tierra será en 2091 y podría darse “a una distancia lunar” de la Tierra.

Sin embargo, los efectos de la gravedad en estos acercamientos con la Tierra también crean disturbios en la trayectoria inicial del automóvil, lo que hace que los pronósticos a largo plazo sobre la probabilidad de una colisión sean increíblemente difíciles. Los físicos realizaron 48 simulaciones representando diferentes variables que podrían alterar la trayectoria orbital del automóvil y ninguna de estas simulaciones resultó en la colisión del automóvil con la Tierra en los siguientes 1,000 años.

Cuando los investigadores observaron las probabilidades de colisión en los siguientes 3 millones de años, encontraron que “aunque había varios encuentros cercanos con Marte en nuestras simulaciones, ninguno de ellos terminó en una colisión física”. En contraste, la Tierra y Venus tenían un seis y 2.5 por ciento de probabilidad de colisión en el próximo millón de años, respectivamente. Considerando todo, los investigadores estiman que el Tesla durará alrededor de 20 millones de años y esperan que “las probabilidades de colisión con la Tierra sean sustanciales”.

Hay una gran probabilidad de que ni siquiera siga habiendo humanos para cuando el Tesla colisione con la Tierra, pero mientras tanto puedes rastrear su progreso hacia la inevitable destrucción aquí.

