• En la región de la Costa, se reanudan las clases el próximo lunes 26 de febrero, para avanzar en la supervisión de los inmuebles educativos.

Oaxaca de Juárez, Oax., 19 de febrero de 2018. – El Gobierno del Estado, a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), en conjunto con la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO) informó que este martes 20 de febrero se reanudarán las actividades académicas en los planteles educativos de Oaxaca, con excepción de los que se ubican en la región de la Costa que reiniciarán el lunes 26 de febrero.

La autoridad educativa señaló que la suspensión de clases es también para aquellos planteles que aún no brindan las condiciones de seguridad necesarias al alumnado y personal docente.

Este lunes el IEEPO, junto con la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPCO), establecieron suspender actividades escolares en todo el estado, después de la réplica de magnitud 6 del sismo del viernes 16 de febrero.

Durante la suspensión, personal del IEEPO avanza con el censo y evaluación de los inmuebles educativos afectados.

De acuerdo a las indicaciones del Director General del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, se solicitó a los supervisores, directores, autoridades municipales y padres de familia continúen con la verificación de la infraestructura educativa de cada plantel, con el fin de brindar las garantías y condiciones a la comunidad escolar.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE UN SISMO

La autoridad educativa en Oaxaca recomendó diversas medidas en la Verificación Básica Preventiva en sus planteles escolares, como lo son: la precaución de no tocar cables o postes tirados o reclinados que obstruyan el paso, ya que pueden hacer corto circuito o colapsar.

Asimismo, si la puerta principal está atascada y no abre al igual que ventanas o rejas, no se debe intentar forzarlas. Si hay lámparas o focos que quedaron colgando, no se deben prender. Si existiera un muro inclinado o a punto de colapsar, se tiene que salir inmediatamente y no utilizarlo.

Si existieran muros, techos y pisos con afectaciones como desprendimientos y hundimientos, no deben ser ocupados, así como los espacios en donde las soldaduras de galeras y estructuras metálicas no continúen unidas, entre otras recomendaciones fundamentales.

En caso de detectar algún daño definido en el protocolo básico –tras reportarlo al IEEPO– se procederá a la realización de una supervisión técnica con las brigadas especializadas del Gobierno de Oaxaca.

Asimismo, se solicita a la comunidad escolar que esté atenta a la información oficial que se emita y se hace el llamado para que, si siguen apareciendo daños en las escuelas, se informe a través del Centro de Atención Telefónica del IEEPO 01800 4 33 76 15 o, en su caso, directamente a su sistema o subsistema educativo correspondiente.

Si la escuela no tiene ninguna de estas afectaciones, se pueden ocupar con seguridad.