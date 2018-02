El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, emplazó este lunes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, a fijar un diálogo en Caracas o Washington.

Asimismo, lo instó a cambiar su agenda de presión contra la llamada revolución bolivariana.

“(Trump) hizo campaña promoviendo la no intromisión en los asuntos internos de otros países. Llegó el momento de cumplirlo y cambiar su agenda de agresión por una de diálogo. ¿Diálogo en Caracas o Washington DC? Hora y lugar y ahí estaré”, escribió el mandatario venezolano en Twitter, en donde etiquetó al magnate.

Estados Unidos ha llamado varias veces “dictador” a Maduro y en los últimos meses y aprobó sanciones económicas contra altos funcionarios del chavismo y contra la petrolera estatal PDVSA, mediante las cuales prohibió negociaciones en deuda nueva y capital.

Venezuela denunció que todas estas acciones obedecen a un plan de presión de Washington para remover del poder a Maduro.

La Unión Europea aprobó en enero pasado sanciones contra siete altos cargos del Gobierno de Maduro, además del embargo de armas y veto a material que pueda utilizarse para la represión interna en Venezuela, aprobados a fines del año pasado.

El mandatario venezolano planea viajar en abril a la Cumbre de las Américas, donde se vería por primera vez cara a cara con Trump, pero el Gobierno de Perú, anfitrión de la cita, insiste en que no le permitirá el ingreso al país al venezolano por considerar que menoscabó la democracia en su país.

MENSAJE EN LENGUAJE DE SEÑAS DESATAS CRÍTICAS

Por otra parte, un mensaje de Maduro llamando a la unión de los venezolanos mediante lenguaje de señas para sordomudos despertó una ola de comentarios adversos de parte de la oposición.

El mensaje fue transmitido por televisión la noche del domingo, con e presidente llamando a la paz y a la unión, como parte de su campaña por la reelección, mientras su esposa, Cilia Flores, quien participa en la pieza audiovisual, dice al final:

“Tenemos un gran líder, yo lo conozco bien”.

En el mensaje aparecen además el vicepresidente Tareck El Aissami; el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, y la jefa de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, sumándose al lenguaje de señas.

Las redes sociales se inundaron de comentarios, muchos de ellos negativos.

La presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, dijo que el mensaje representa una burla.

“Una sorpresa de amor hubiera sido que autorizara la apertura del canal humanitario. En Venezuela no hay medicinas. No se puede ser tan indolente. Que Maduro y su combo hayan aprendido a decir palabras en lenguaje de señas, no dice que aman al pueblo, sino que se burlan de él”, afirmó.

Asimismo, el jefe de la Comisión de Política Exterior, Luis Florido, manifestó que la que promueve Maduro es la “paz de los sepulcros”.

“La paz que usted promueve es la misma que promovió Juan Vicente Gómez, ‘paz en los sepulcros’, de tantos venezolanos asesinados porque se les negó un medicamento o un alimento, porque usted no abrió el canal humanitario y dirigió el asesinato de jóvenes como (en las protestas contra el Gobierno) en 2017. Esa es su paz”, tuiteó.

Las presidenciales, que debían realizarse en diciembre próximo, fueron adelantadas para el 22 de abril por decisión de la oficialista Asamblea Constituyente.

Con información de Excélsior