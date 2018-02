Meade: seré implacable vs. corrupción; AMLO ofrece pacificar al país

José Antonio Meade Kuribreña, Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya fueron ratificados ayer como candidatos a la Presidencia de la República por las coaliciones Todos por México, Juntos Haremos Historia y Por México al Frente, respectivamente.

Con el apoyo de más de 30 mil militantes priistas en el Foro Sol, Meade Kuribreña fue elegido como candidato presidencial.

Ante los asistentes dijo que será implacable contra la corrupción y que hará un gobierno a la medida de cada quien, además de privilegiar a las mujeres y las familias.

“Encabezaré nuestro esfuerzo con mi ejemplo y mi conducta, sometida cada día a la evaluación crítica y objetiva de los mexicanos. Seré implacable en el combate a la corrupción”.

Dijo que se trata de una elección entre ir hacia adelante o ir hacia atrás.

“Vamos hacia atrás cuando se ataca la libertad de expresión; vamos hacia delante, cuando respetamos la crítica y las diferencias”.

En el hotel Hilton, López Obrador, candidato presidencial por tercera vez consecutiva, afirmó que, como jefe del Ejecutivo, actuará con terquedad y locura para acabar con la corrupción.

Ofreció pacificar al país y acabar con los ninis, porque quiere ser recordado “como buen Presidente” y mencionó a Benito Juárez, Francisco I. Madero y al general Lázaro Cárdenas del Río.

Y Anaya diagnosticó que México tiene tres tumores que combatirá sin que le tiemble la mano: la corrupción, la inseguridad y la desigualdad.

Ante militantes de los partidos PAN, PRD y MC, en el Auditorio Nacional, enfatizó que quiere ser el Presidente que transforme al país. “¡A mí no me van a doblar! ¡Y a nosotros no nos van a vencer!”.

Con información de Excélsior