Un grupo de estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han puesto en marcha una campaña que busca reunir la mayor cantidad de trenzas posibles para donarlas a niños con cáncer.

La idea, llamada “Trenzatón: Cambio de look con causa”, surgió hace poco más de seis meses, contó Itzuri Castillo, una de las coordinadoras del proyecto, quien tenía la intención de donar su cabello para la causa.

“Había visto que una persona donó su cabello y eso me motivó a querer donar el mío. Platicando con Ulises Fuentes, quien junto conmigo coordina el proyecto, pensamos ¿qué pasaría si más gente quisiera donarlo, pero no sabe cómo o dónde?”, dijo.

Así, con nada más que las ganas de ayudar y el apoyo de la Liga Estudiantil Médica Puma (Lemep), la cual está ligada a la Facultad de Medicina, empezaron a trabajar en el proyecto.

“Se realizará el 26 de febrero y del 1 al 3 de marzo. Febrero es el mes donde se conmemora el día contra el cáncer infantil y nos pareció significativo y congruente hacer la campaña en estas fechas”, señaló Fuentes.

Ante la popularidad de las redes sociales, los estudiantes pensaron que sería una buena idea crear un evento en Facebook para acercarse a las personas interesadas en donar su cabello.

El evento tuvo gran impacto y hasta hoy existen poco más de 3 mil personas tanto de Ciudad de México como de otras entidades del país que quieren donar su cabello a la causa.

“Tuvimos más respuesta de la que esperábamos. Nos dimos cuenta que hay mucha gente interesada en donar su cabello, pero no tenían los requisitos, o no confiaban en las instituciones o no sabían dónde hacerlo”, explicó Castillo.

Los requisitos, explicó Fuentes, son sencillos pero estrictos: que el cabello trenzado alcance los 30 centímetros como mínimo, que esté limpio y seco al momento del corte.

“No importa que tenga canas, esté teñido o decolorado o que esté cortado en capas, siempre y cuando la capa más larga mida 30 centímetros”, abundó.

En el caso de ir a entregar solo la trenza, ésta debe ir dentro de una bolsa sellada herméticamente.

En el “Trenzatón” contarán con el apoyo de la Asociación México Sonríe, la cual se encarga de hacer pelucas para niños con cáncer, y de la Escuela de Belleza Intercontinental (EBI), quienes apoyarán con estilistas voluntarios para cortar el cabello.

“Mientras trabajábamos en el proyecto nos topamos con que hay asociaciones que recolectan el cabello y luego venden las pelucas, otras que dicen regalarlas y no lo hacen y otras que parte las regala y parte las vende. Con nosotros no será así”, destacó Castillo.

Para garantizar la fiabilidad del proyecto, representantes de la Asociación México Sonríe estarán presentes durante el evento, además de que los donadores podrán darle seguimiento en la página de Facebook al destino que tendrá su cabello.

“Nosotros vamos a estar presentes en la entrega del cabello y, de ser posible, de las pelucas. Tenemos pensado que eso ocurra el 30 de abril próximo”, expresó la estudiante.

Los estudiantes esperan tener un gran número de donadores, los cuales pueden ir desde niños, hasta adultos mayores y no importa si son hombres o mujeres, siempre y cuando cumplan con los requisitos.

“Sabemos que para elaborar una peluca se necesitan entre 15 y 20 trenzas. Además, el costo de elaboración de una peluca oncológica de cabello natural tiene un costo aproximado de 10 mil pesos y con la donación del cabello el costo baja a unos 6 mil pesos, por eso se necesitan muchos donadores”, dijeron.

Quienes no puedan asistir a la Ciudad de México pueden enviar sus trenzas por paquetería. Los datos están en la página del evento.

El “Trenzatón” tendrá lugar en la explanada de la Facultad de Medicina los días lunes, jueves y viernes de una a cuatro de la tarde. Mientras que el sábado solo se recibirán trenzas en las llamadas “fosas” del inmueble, de 9 de la mañana a dos de la tarde.

“Queremos que la gente esté consciente de nuestro lema: Para nosotros es cabello que vuelve a crecer, para ellos son sonrisas que se quedan”, concluyó Itzuri.

El cáncer infantil es un problema de salud pública en México, al ser la principal causa de muerte por enfermedad en niños entre los 5 y 14 años, cobrando más de 2 mil vidas anuales.

