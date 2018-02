La música compuesta por Alexandre Desplat para The Shape of Water, del mexicano Guillermo del Toro, ganó hoy el BAFTA a Mejor Música Original, en la 71 edición de los premios de la Academia Británica del Cine y de la Televisión.

El compositor francés fue el encargado de recoger la ‘máscara’ en el Royal Albert Hall, que se impuso en su categoría a Blade Runner 2049, Darkest Hour, Dunkirk y Phantom Thread.

Sergei Polunin y Gemma Chan hicieron entrega a Desplat el Bafta, el primero de los 12 a los que opta The Shape of Water.

‘COCO’ GANA EN ANIMACIÓN

Coco, del estadunidense Lee Unkrich, conquistó hoy en Londres el Bafta a la Mejor Película de Animación en la 71 edición de los premios de la Academia Británica del Cine y de la Televisión.

El filme, inspirado en la festividad mexicana del Día de Muertos y que ha recaudado más de 715 millones de dólares en todo el mundo, superó a Loving Vincent, de Dorota Kobiela y Hugh Welchman, y My Life as a Courgette, de Claude Barras.

Coco ganó el pasado mes de enero el Globo de Oro al mejor filme de animación -estaba también nominado a mejor canción original, por Remember Me– y pugnará el próximo 4 de marzo por el Oscar en estas mismas categorías.

‘PHANTOM THREAD’ SIN RIVAL EN VESTUARIO

La Academia Británica del Cine y de la Televisión premió hoy a Mark Bridges con el BAFTA a Mejor Diseño de Vestuario por su trabajo en Phantom Thread, dirigida por el estadunidense Paul Thomas Anderson.

Thread se impuso en su categoría a Beauty and the Beast, Darkest Hour, I, Tonya y The Shape of Water.

Además, David Malinowski, Ivana Primorac, Lucy Sibbick y Kazuhiro Tsuji se llevaron el BAFTA a Mejor Maquillaje y Peluquería por Darkest Hour.

Darkest Hour se impuso a Blade Runner 2049, I, Tonya, Victoria & Abdul yWonder.

Con información de Excélsior