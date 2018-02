Con un retraso de hora y media, Ricardo Anaya rindió protesta como candidato presidencial de la coalición Por México al Frente (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano)

Anaya indicó que su diagnóstico como el de la gran mayoría de los mexicanos “es tan duro como realista, pero esa realidad áspera, dolorosa, no me desanima, me impulsa, porque sé que está en nuestras manos lograr el cambio que México necesita”.

Aseguró que no habrá venganza, pero sí justicia. “Voy a combatir al crimen organizado, pero empezando por el organizado en los escritorios. Yo sí voy a terminar con el pacto de impunidad. No habrá venganza, pero sí justicia”, señaló.

Anaya estuvo arropado por su esposa y sus hijos, así como por los gobernadores panistas, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera; la candidata ala jefatura de la capital, Alejandra Barrales, y los gobernadores perredistas Arturo Núñez, Silvano Aureoles y Graco Ramírez.

Anaya indicó que gobernará para que México recupere la dignidad, gobernará con los mejores mexicanos, “pero si alguien demuestra esa insensibilidad, esa persona de inmediato dejará su cargo”.

Asimismo, estuvieron los perredistas Manuel Granados (líder nacional), Luis Sánchez, Jesús Zambrano y Jesús Ortega.

Los panistas Santiago Creel, Damián Zepeda, Héctor Serrano.

Con información de Excélsior