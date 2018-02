Alerta sísmica en Oaxaca funcionaba al 100%; sonó 80 segundos antes

Si el temblor de magnitud 7.2 de hoy hubiera ocurrido hace 17 días, la alerta sísmica de la Ciudad de México no hubiera sonado, debido a las fallas en los sensores instalados en Oaxaca.

El 31 de enero, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, informó que una falla en sensores instalados en Oaxaca impedían enviar la señal.

“Las estaciones de alerta sísmica de la zona de Oaxaca no están enviando señal en este momento; en este momento no tenemos señal. Estamos corroborando si hay alguna falla en las transmisiones o qué sucede, pero es mi deber informar que tenemos un reporte de que no hay servicio, todas las demás están funcionando, las de Oaxaca no”, dijo Mancera en conferencia de prensa.

Ese mismo día, el director del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires), Juan Manuel Espinosa, explicó que las heladas ocurridas en Oaxaca el 30 de enero, afectaron 14 de los 37 los sensores, pero que estos no se podían reparar porque no existía un contrato con el gobierno de Oaxaca, que además tenía un adeudo acumulado de cerca de 24 millones de pesos.

El 2 de febrero, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, informó que se restableció el servicio en los sensores de la alerta sísmica; sin embargo, Miguel Ángel Mancera, desmintió la versión.

El 5 de febrero, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex) informó que había rehabilitado 11 de los 14 sensores afectados.

Fue hasta el 9 de febrero cuando el 100 por ciento de los sensores sísmicos de la red de Oaxaca comenzaron a operar con normalidad, informó el Sasmex.

Hoy, gracias a que los sensores funcionaba al 100 por ciento, la alerta sísmica sonó 80 segundos antes de que se sintiera el temblor.

Con información de Milenio