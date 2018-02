Anuncian primera lista de presentadores del Oscar 2018

La primera lista de presentadores de un premio Oscar incluye a ganadores del Oscar de actores de reparto, así como a la actriz transexual Daniela Vega, informó hoy aquí la academia. Daniela Vega es la protagonista de la chilena “Una mujer fantástica” nominada en cinta extranjera para la 90 entrega anual que se celebrara el 4 de marzo en el teatro Dolby de Hollywood.

Entre los presentadores está Mahersala Ali ganador el año pasado al Oscar a mejor actor de reparto por “Moonlight”, así como la ganadora del Oscar por “Fences” Viola Davis.

Asimismo están Chadwick Boseman, el protagónico de “Black panther”, Laura Dern, Jennifer Garner, Greta Gerwig, Tiffany Haddish; Tom Holland, Kumail Nanjiani y Margot Robbie.

De igual forma aparece Emma Stone ganadora del Oscar a mejor actriz por “La La Land” y quien fue nominado a mejor actriz de reparto por “Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)” (2014).

Con información de Notimex