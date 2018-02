Al gobierno federal le urge lograr un acuerdo con los partidos políticos para garantizar la seguridad de los candidatos durante el proceso electoral con acciones consensuadas, dijo el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, ante integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana.

Coincidió con los empresarios en que la inseguridad es preocupante en todas las regiones del país; y explicó que tiene causas asimétricas, pero en algunos estados, por ejemplo, en Tamaulipas, es producto de un problema económico que se presta a la corrupción.

Les dijo que el gobierno federal está “estirando el músculo” para combatir la delincuencia con las policías civiles de los tres órdenes de gobierno, porque “sin las fuerzas armadas no es posible combatir delitos graves”, y esto “implica riesgos”, de ahí que “tenemos que regular” su actuación.

Reveló que recién se realizó un operativo en el corredor Poza Rica-Tampico, con buenos resultados, pero las organizaciones criminales reaccionaron.

Refrendó el compromiso del gobierno federal para continuar la lucha contra las organizaciones criminales.

Respecto a la mesa de diálogo que propuso a la mayoría de los presidentes de los partidos políticos, y aceptaron, explicó que no lo ha podido convocar porque le falta reunirse con la dirigencia nacional de una fuerza política que no mencionó por sus siglas.

Advirtió que, si la dirigencia nacional de esa fuerza política no atiende su llamado al diálogo, trabajará sólo con los dirigentes de los partidos políticos con los que ya se reunió y están de acuerdo y comprometidos con la mesa de diálogo que les propuso.

“No lo he podido concretar, me falta dialogar con un partido político. De buena fe yo espero que lo podamos hacer y si no es así, pues con el resto del conjunto del espectro político nacional trabajaremos junto con el INE para tener las mejores condiciones posibles, para que el proceso electoral y la jornada electoral sea limpia, copiosa, transparente y pacífica”, afirmó.

Antes, durante su encuentro privado con los empresarios, garantizó que el gobierno federal se mantendrá al margen del proceso electoral, que no intervendrá más allá de su obligación de garantizar seguridad a los candidatos y a los electores, y que serán estos los que decidirán con su voto el resultado de la elección.

