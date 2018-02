El pasado 3 de febrero, Julio César Hermida Viñas, de 25 años de edad, salió de su casa en la colonia Amapolas 2, del puerto de Veracruz; su familia lo esperaba su regreso, pero desde ese momento no saben nada de él.

“Entonces yo no me preocupé, dije bueno, va a estar con sus amigos y va a regresar tarde, pero va a regresar, pero a las nueve de la noche me di cuenta que ya no estaba en línea, a las 10 de la noche le mando un mensaje, todavía tiene las 2 palomitas no se ve que lo leyó, pero tiene las dos palomitas el mensaje, le vuelvo a mandar un mensaje a las 11 de la noche y ya no le llega el mensaje”, comentó Inés Viñas, madre de Julio César.

Al otro día, se fueron a buscarlo por hospitales, la comandancia policiaca y otros lugares, pero tampoco dieron con su paradero. Lo que lograron saber es que nunca llegó a la reunión que tenía con sus amigos para celebrar el Día del Nutriólogo, carrera que estudió y apenas se encontraba realizando su servicio social en una clínica cercana de su casa.

Sus familiares y amigos abrieron una página de Facebook titulada “Te encontraremos Julio C. Hermida” en la que piden que les aporten cualquier dato para localizarlo. Solicitan a las autoridades que los ayuden y no lo criminalicen sin antes investigar a fondo.

“Nos da tristeza que lo estén involucrando o estén hablando cosas que nada más por ver la manera de cómo salir de lo que realmente está aconteciendo aquí en Veracruz y sobre todo la vida de Julio César”, mencionó Jesús Rosemberg, vecino del lugar.

Esto porque el fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler Hernández, declaró a un medio de comunicación que la desaparición de Julio César está relacionada con la desaparición de la pareja Julián Antonio León Guzmán y Maricela Sarmiento Villalobos, procedentes de Paso del Macho y de Julieta Gómez Güemes, de Ciudad de México, y que según lo último que se supo de los cuatro es que llegaron a una fiesta de encuentro de parejas a un hotel del puerto de Veracruz. Además, a uno de ellos lo involucró con el crimen organizado.

“Claro que sí estoy molesta, porque si nosotros vamos y preguntamos no nos dicen exactamente eso, nos dicen que puede ser que estaban juntos, nada más porque desaparecieron al mismo tiempo”, detalló la mamá del joven.

“Que el gobernador no crea que estamos en contra de él, ni nada; nosotros lo que pedimos es ayuda para encontrar a mi sobrino, que regrese con bien, porque es una situación muy difícil que nosotros como familia estamos pasando”, dijo María Elena Viñas, tía de Julio César.

También hay una versión de que estas personas fueron levantadas por policías, ya que uno de los amigos de la pareja recibió la llamada de ellos que los habían detenido y de ahí no supieron más, hecho que se relata en otra página de Facebook titulada “Julián y Maricela pronto estarán en casa”.

