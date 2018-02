En pacto con Facebook nos excluyeron: partidos

En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), los representantes de partidos (PRI, PVEM, PAN, Morena, Panal y PT) criticaron a los consejeros electorales por la firma del acuerdo con la red social Facebook, ya que, coincidieron, genera incertidumbre por la cláusula de confiabilidad, no hay claridad en cómo contrarrestar la publicación de fake news (noticias falsas) y los partidos no fueron incluidos para signar dicho documento.

A petición del representante de Morena ante el INE, Horacio Duarte, el tema se incluyó como último punto de la sesión. En su turno, detalló que a su instituto político le llamó la atención la cláusula de confidencialidad que se incluye en el memorándum de cooperación entre el organismo electoral y Facebook, pues va en contra del principio de máxima publicidad.

Solicitó al consejero presidente Lorenzo Córdova que detalle los alcances del memorándum —que entró en vigor el 3 de febrero—, pues genera suspicacia el hecho de querer frenar noticias falsas, pero que podría ir en contrasentido de una censura. Dijo que en ninguna de las cláusulas puntualiza el combate a las fake news.

“Solicitamos que este informe se discutiera y que el consejero presidente de manera clara y precisa nos explique a los partidos el alcance de este memorándum, porque en el marco de la discusión política por el tema del proceso electoral nos genera suspicacia el hecho que se busque frenar noticias falsas, pero en ese marco, más que ayudar al proceso democrático, podría ir en contrasentido de censurar, limitar voces críticas, y eso nos preocupa”, indicó.

La diputada Lorena Corona Valdés (PVEM) cuestionó la confiabilidad de Facebook y presentó datos en los que a nivel internacional la confianza de dicha red social ha caído.

En Europa, la desconfianza para Facebook es de casi 75%; en Estados Unidos 25% de la población considera que la red social tiene un impacto negativo en la sociedad, afirmó.

Jorge Herrera Martínez, representante del PVEM, sostuvo que el error con el acuerdo es de origen, porque ninguno de los representantes de partidos tuvo conocimiento de la firma del convenio y eso generó incertidumbre. Además, dijo que “hace ruido” que el acuerdo sea confidencial.

“Esperamos que tuviera un alcance más claro, ¿cuál es la estrategia para que las noticias falsas no lleguen al público? Eso no lo conocíamos, y eso, sin duda, le mete ruido al proceso electoral. Hay un desgaste de la autoridad electoral innecesario, porque no se aclaró de qué se trataba”, dijo.

Al respecto, Eduardo Aguilar, representante del PAN, criticó que el memorándum de cooperación no pretende combatir el gasto publicitario que no se fiscaliza y no se reporta en las redes sociales.

El representante del PT, Pedro Vázquez, también pidió que el acuerdo sea perfeccionado y ajustarlo a lo que se pretende que sea una realidad: “elecciones limpias, transparentes, sin notas falsas”.

Por Nueva Alianza, Marco Alberto Macías Iglesias afirmó que despejar suspicacias en torno al convenio, derivadas de una falta de convocatoria e información oportuna por parte del INE, tiene trascendencia electoral.

La representante del PRI, Claudia Pastor, pidió que los consejeros del INE los incluyan en esta toma de decisiones. “Lo único que pediría es participar y saber a detalle cómo van a ser estos trabajos con Facebook, que nos incluyeran como representantes de partidos”, exhortó.

Al respecto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, así como los consejeros Ciro Murayama y Marco Antonio Baños defendieron el acuerdo signado.

Córdova Vianello argumentó que ante la desinformación el INE busca contrarrestar o combatir las noticias equivocadas con información validada. “Facebook es un espacio de libertad, por eso en este convenio no se está hablando de censura, alguien dice es que nunca se dijo que se estaban combatiendo las noticias falsas, pero basta ver el convenio en el que se está generando información y utilizar herramientas de esa plataforma para poder incidir y colorar esa información validad por parte de la autoridad electoral aprovechando la plataforma”, dijo.

El secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, adelantó que también se firmarán acuerdos con otras empresas como Google y Twitter para contrarrestar la desinformación.

