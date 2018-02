El Consejo General del INE indicó que 39 aspirantes obtuvieron todos los requisitos para contender como independientes a cargos de diputación federal.

Durante la sesión extraordinaria de este miércoles, la autoridad electoral determinó que quienes no lograron el registro es por no tener las firmas necesarias, no hicieron llegar sus reportes de fiscalización o bien los apoyos obtenidos fueron de forma fraudulenta.

El proyecto original estipulaba que los aspirantes señalados con irregularidades serían sancionados durante este proceso y dos más, sin embargo, finalmente se aprobó que el castigo quedara en este proceso.

De acuerdo al INE, fueron 187 las personas que obtuvieron la constancia que los acreditó como aspirantes independientes, dos de ellos, en esta etapa informaron de su desistimiento.

De los 185 aspirantes a una diputación federal, únicamente 40 cumplieron con los requisitos, 23 tuvieron firmas con irregularidades señaladas como copias de credenciales de elector.

De acuerdo con el consejero electoral Ciro Murayama, solo el 30% de las firmas se obtuvieron de forma regular, por lo que las irregularidades fueron ya notificadas a la Fepade a fin que establezca las sanciones correspondientes.

El caso de la Ciudad de México es de mayor notoriedad, pues 14 aspirantes tuvieron firmas con credenciales “simuladas”, es decir, credenciales inválidas o fotocopias.

“Ocho de cada 10 casos son de irregularidades, se usaron plantillas o formatos de credencial, se tomaban los datos nombre OCR y clave de elector”, indicó Murayama.

Ninguno de los implicados ejerció su derecho de réplica, “y ahí la simulación fue del 82 al 99%”.

En la discusión de este proyecto, el representante de Morena, Horacio Duarte, solicitó al INE la creación de una plataforma digital que permita a los ciudadanos verificar el uso de su firma.

Con información de Excélsior